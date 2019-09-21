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спілкування на тему нерухомості й

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 33343536
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 21:03

  барабашов написав:beee
Да вроде ничего так планировка
Не хрущ
Кухня огромная, там диван раскладной поставить - рубленых форм - и даже Кличко спать сможет до первого запаха каклет
А снаружи дом ничего? Локация как? А то цена голого бетона как бы высока, ну для меня естественно, А136 например от этой цены только начинается.

ландшафтный дизайн они делают круто.
через дорогу ТРЦ большой. парк, сад, школа, лицей. место вроде ничего.
советовать не могу - сам в польше чайник.
ну красиво. парк, садик, школа.

лежит стопка предложений с урсуса за 98 куе - 60м2 с паркингом. причём платить нужно 50%, а остальное после сдачи.
у них там всё так.
но место. самолёты, стройка вокруг
beee
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 21:11

  drevlyanin написав:

Тепер я буду мати, де товктись)))

А квартири - тільки під здачу))

Або, краще щоб якийсь старий особнячок у Львові в нормальній локації за копійки))) - я б тоді ще поверх вверху надбудував і цоколь вниз вкопав - і зробив би 3-4 "дохідні квартири" :lol для сімей з дітьми, а також котиками/песиками/папужками... :mrgreen: - і рубав би бабло #нєпадєцки! :mrgreen


В студії малувато місця, щоби товктись😸:
https://youtu.be/cLHPim58pBc[/quote]
Ну і що?
Наче ріст на 23%!(правда в місцевих грошах) :mrgreen:
Але це в па-раші!

А у нас?
По Львівському ринку є така інфо?

п.с.
Цікаво, чом мою [b]супер-ідею про особняк[/b] ніхто не "обсмоктує"? :D
ЦА - широка! І буде вічний попит, так як таку ЦА переважно відфутболюють всюди![/quote]

==========

Долярчик, Недалеко від мене вже багато років продається один такий: зведений в кінці 90х, 800+ квадратів, 3 поверхи вверх і два вниз, землі 24 сотки, є тенісний корт та басейн. І за все це хотіли до війни 180000, зараз напевно хазяйка віддасть дешевше, можливо навіть вийде па150 за метр. Правда там трохи занедбано але ж ти легінь рукастий-порядок наведеш![/quote]

======
Це в межах Києва? :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 21:15

  beee написав:
  барабашов написав:beee
Да вроде ничего так планировка
Не хрущ
Кухня огромная, там диван раскладной поставить - рубленых форм - и даже Кличко спать сможет до первого запаха каклет
А снаружи дом ничего? Локация как? А то цена голого бетона как бы высока, ну для меня естественно, А136 например от этой цены только начинается.

ландшафтный дизайн они делают круто.
через дорогу ТРЦ большой. парк, сад, школа, лицей. место вроде ничего.
советовать не могу - сам в польше чайник.
ну красиво. парк, садик, школа.

лежит стопка предложений с урсуса за 98 куе - 60м2 с паркингом. причём платить нужно 50%, а остальное после сдачи.
у них там всё так.
но место. самолёты, стройка вокруг

И как они при таких ценах и фактически(Урсус) в поле работают на грани рентабельности? Доля ж зарплат в строительстве не сильно большая, неужели там такие дорогие материалы и сама лицензия на жилое строительство?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 21:22

  Успіх написав:
  drevlyanin написав:
  Успіх написав:Цікаво, чом мою [b]супер-ідею про особняк[/b] ніхто не "обсмоктує"? :D
ЦА - широка! І буде вічний попит, так як таку ЦА переважно відфутболюють всюди!


==========

Долярчик, Недалеко від мене вже багато років продається один такий: зведений в кінці 90х, 800+ квадратів, 3 поверхи вверх і два вниз, землі 24 сотки, є тенісний корт та басейн. І за все це хотіли до війни 180000, зараз напевно хазяйка віддасть дешевше, можливо навіть вийде па150 за метр. Правда там трохи занедбано але ж ти легінь рукастий-порядок наведеш!


======
Це в межах Києва? :wink:


Ага, на Прорізній. Губозакотувальну машинку маєш чи тобі подарувати?
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 21:30

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  drevlyanin написав:Ага, на Прорізній. Губозакотувальну машинку маєш чи тобі подарувати?

Так якщо за кільцевою, то такого добра і в нас ЗА МЕЖАМИ Львова є докуя!)))
Нах воно кому потрібне!)))

А я кажу, що В МЕЖАХ міста і не на самій окраїні! Але - може бути старенький/занедбаний - я його реконструюю ;)
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 22:15

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  барабашов написав:И как они при таких ценах и фактически(Урсус) в поле работают на грани рентабельности? Доля ж зарплат в строительстве не сильно большая, неужели там такие дорогие материалы и сама лицензия на жилое строительство?

Намного меньше этажность (стоимость земли больше выходит на каждую квартиру), паркоместа я так понимаю идут с квартирами практически (дешевле наших - но все знают себестоимость паркоместа). Плюс все крупные застройщики котируются на WSE - поэтому приходится платить все налоги как полагается.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 22:22

  BIGor написав:
  барабашов написав:И как они при таких ценах и фактически(Урсус) в поле работают на грани рентабельности? Доля ж зарплат в строительстве не сильно большая, неужели там такие дорогие материалы и сама лицензия на жилое строительство?

Намного меньше этажность (стоимость земли больше выходит на каждую квартиру), паркоместа я так понимаю идут с квартирами практически (дешевле наших - но все знают себестоимость паркоместа). Плюс все крупные застройщики котируются на WSE - поэтому приходится платить все налоги как полагается.

сам удивляюсь.
этажность везде маленькая. подземный паркинг иногда дарят. или одинаково везде 35 тыщ злотых (7 куе). у нас доходит до 50куе
мне говорили, что конкуренция у них очень высокая. наверное в минус работают
beee
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 22:31

  Успіх написав:
  drevlyanin написав:Ага, на Прорізній. Губозакотувальну машинку маєш чи тобі подарувати?

Так якщо за кільцевою, то такого добра і в нас ЗА МЕЖАМИ Львова є докуя!)))
Нах воно кому потрібне!)))

А я кажу, що В МЕЖАХ міста і не на самій окраїні! Але - може бути старенький/занедбаний - я його реконструюю ;)


Нічого краще не підходить як: "хтось думкою багатіє" :wink:
Ну реально, невже навіть перебування в зоні бойових дій не вибило з тебе ті безпідставні фантазії? :cry:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 04:16

  beee написав:
Кстати, эта дамочка Demon или как там её, зависливая такая , ты должна мне 2 куе. Карту сброшу в личку

Если этот хрюк был в мой адрес, то сообщаю - малограмотным подачек не даю принципиально.
Напишешь в тетрадке слово "зависТливая" 50 раз и фото выложишь на форум
Damien
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