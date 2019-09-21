Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

Додано: Вів 20 вер, 2022 06:30

beee написав: сам удивляюсь.

этажность везде маленькая. подземный паркинг иногда дарят. или одинаково везде 35 тыщ злотых (7 куе). у нас доходит до 50куе

мне говорили, что конкуренция у них очень высокая. наверное в минус работают сам удивляюсь.этажность везде маленькая. подземный паркинг иногда дарят. или одинаково везде 35 тыщ злотых (7 куе). у нас доходит до 50куемне говорили, что конкуренция у них очень высокая. наверное в минус работают

когда то давно я объяснял на пальцах почему недвижимость в пригороде стоит в 2-3 раза дешевле киевской, хотя строят ее из тех же материалов по той же монолитно-литой технологии.Мне тут задвигали, что стоимость участка разная. Но в структуре стоимости 1 метра 22эт. дома на 200 квартир (условно 10тыс метров жилого фонда) даже на золотом участке его цена будет не более 50-100уе.А разница в цене 1 метра со столицей напомню в 2-3 раза. Это при том что в пригород все стройматериалы и бетон возят из Киева, то есть плюс дополнительные транспортные расходы.Причина в такой разнице - коррупция и жадность застройщиков. То что ещё называют "доплата за бренд" (кто берет эту доплату выяснять не будем).Про паркинги, в том пригороде где я живу 11 лет назад подземный паркинг стоил 6 куе сейчас 15куе. И пофиг ему на курс доллара.Авто и жк становится больше, а наземных парковок никто не строит, этой проблемы власть как будто не замечает. В итоге взлетают цены на подземные, от безысходности, думаю будет ещё дороже, до 50% от цены квартиры.