Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

Так це бізнес на декілька місяців - а далі - кінець війні і наша перемога!👍👍👍😁
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Додано: Вів 20 вер, 2022 07:23
Додано: Вів 20 вер, 2022 07:32
Може шаленого падіння цін - і не буде?
Навпаки))
І пару копійок з'явилось на перший внесок(бо на ремонт смарта то ще мав наскирдовані) і іпотека має заграти новими барвами під 3%👍😉
Ну і всі очікують "нереальне падіння цін")))
Тож, якби всі три чинника - сприяють цьому👍
Правда, третій чинник при такій іпотеці не спрацює, тим більше у місті Лева!
Додано: Вів 20 вер, 2022 07:59
Ошибаетесь. Тема войны будет ещё 10 лет мейнстримом, и все что с ней связанное - востребованным. Или вы думаете это как кино, фильм закончился и все разошлись по своим делам.
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