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спілкування на тему нерухомості й

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 34353637
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 07:23

  vitaliian написав:https://t.me/voynareal/35369?single

Так це бізнес на декілька місяців ;) - а далі - кінець війні і наша перемога!👍👍👍😁
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 07:32

Може шаленого падіння цін - і не буде?

  drevlyanin написав:Ну реально, невже навіть перебування в зоні бойових дій не вибило з тебе ті безпідставні фантазії?

Навпаки))
І пару копійок з'явилось на перший внесок(бо на ремонт смарта то ще мав наскирдовані) і іпотека має заграти новими барвами під 3%👍😉

Ну і всі очікують "нереальне падіння цін")))

Тож, якби всі три чинника - сприяють цьому👍

Правда, третій чинник при такій іпотеці не спрацює, тим більше у місті Лева!
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 07:59

  Успіх написав:
  vitaliian написав:https://t.me/voynareal/35369?single

Так це бізнес на декілька місяців ;) - а далі - кінець війні і наша перемога!👍👍👍😁

Ошибаетесь. Тема войны будет ещё 10 лет мейнстримом, и все что с ней связанное - востребованным. Или вы думаете это как кино, фильм закончился и все разошлись по своим делам.
vitaliian
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