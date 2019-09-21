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спілкування на тему нерухомості й

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 35363738>
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 07:23

  vitaliian написав:https://t.me/voynareal/35369?single

Так це бізнес на декілька місяців ;) - а далі - кінець війні і наша перемога!👍👍👍😁
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 07:32

Може шаленого падіння цін - і не буде?

  drevlyanin написав:Ну реально, невже навіть перебування в зоні бойових дій не вибило з тебе ті безпідставні фантазії?

Навпаки))
І пару копійок з'явилось на перший внесок(бо на ремонт смарта то ще мав наскирдовані) і іпотека має заграти новими барвами під 3%👍😉

Ну і всі очікують "нереальне падіння цін")))

Тож, якби всі три чинника - сприяють цьому👍

Правда, третій чинник при такій іпотеці не спрацює, тим більше у місті Лева!
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 07:59

  Успіх написав:
  vitaliian написав:https://t.me/voynareal/35369?single

Так це бізнес на декілька місяців ;) - а далі - кінець війні і наша перемога!👍👍👍😁

Ошибаетесь. Тема войны будет ещё 10 лет мейнстримом, и все что с ней связанное - востребованным. Или вы думаете это как кино, фильм закончился и все разошлись по своим делам.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 08:51

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  Успіх написав:іпотека має заграти новими барвами під 3%👍😉

Памятаю, Ви вірили в В2В, нічого не змінилось.
Давайте порахуємо - реальна ставка кредитування хай буде на рівні інфляції - 35% річних (ставка НБУ 25% + 10% інтерес банку)
зараз 1к вартує біля 2 млн грн.
Тобто треба буде державі друкувати кожні три роки 2 млн. грн компенсації - це 55 тис грн міс.
Щоб десь дістати такі великі гроші - їх треба або забрати у когось, або надрукувати. Як думаєте, де візьмуть гроші і як це вплине на подальшу девальвацію?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 08:52

За крок до перевороту думок!©

  vitaliian написав:Тема войны будет ещё 10 лет мейнстримом, и все что с ней связанное - востребованным

Хоч бери та відкривай ютуб-канал "Успішні воєнні історії Успіху"!)))
Історій і приколів - вже з 100 назбирається!👍
І то ще не кінець!)))
А потім можна перейти на іншу тематику - "Успіх до війни")))
ДумайТЕ/ДійТЕ/БагатійТЕ і т.п.)))

Може то справді цим зайнятись в....70+?))))
Бо щось реально кремпуюсь/комплексую відкрито світитись в ютубі)))
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 09:03

🇨🇳Економічні проблеми Китаю наростають. Влада КНР хотіла буквально побудувати китайське економічне диво, але натомість спричинили найбільшу кризу ринку нерухомості та економіки. Можливо навіть кризу політичного устрою, що найбільш цікаво

🏗️За останні десятиріччя сектор нерухомості склав 1/5 ВВП Китаю.

📉Але через локдауни, встановлення більш жорстких фінансово-боргових обмежень для забудовників та політику обмежувати купівлю житла з комерційною метою, зараз в Китаї купа недобудов, найбільші компанії банкрутують або знаходяться на межі банкрутства, а велика кількість китайців залишилася без житла.

От кілька цифр:
-тільки в минулому році 90% склав передпродаж ще не побудованого житла
-серед передпроданого з 2013 по 2020 роки житла, здали лише 60%
-кількість нових проектів в липні 2022 впала на 45% порівняно з 2021
-продажі житла впали на 29%
-інвестиції в нерухомість скоротилися на 12%

💰Аналітики підрахували, що на фінансування добудови влада має виділити $285 млрд. Але поки готова виділити лише $28,5 млрд.

💥Зараз це коштує владі Сі Цзіньпіня протестів іпотечних боржників та розбіжностей у логіці порятунку з місцевою владою. І те, і інше – нонсенс в цензурованому та авторитарному Китаї. І питання, чи не коштуватиме третього строку правління, рішення про яке має прийняти ХХ з’їзд КПК в середині жовтня.

Дуже повчальна історія для всіх фанатів «великого будівництва за будь-яку ціну»: не ігнорувати закони економіки та не кусати більше, ніж можеш проковтнути.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 09:06

  Успіх написав:Хоч бери та відкривай ютуб-канал "Успішні воєнні історії Успіху"
монетизация и популярность интернет каналов коммуникаций будет падать, из за того что на Ютуб ломится много блогеров дилетантов, которые наводняют интернет примитивным и бесполезным контентом.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 09:06

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Хоч бери та відкривай ютуб-канал "Успішні воєнні історії Успіху"!)))


уже и так - сотни блогеров и экспертов под видом патриотизма, что, возможно и правда, зарабатывают десятки куе.
зря у всех монетизация стоит?
beee
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 09:17

Полічи і порахуй!©))) - в результаті буде... ))))))

  BIGor написав:
  Успіх написав:іпотека має заграти новими барвами під 3%👍😉

Памятаю, Ви вірили в В2В, нічого не змінилось.
Давайте порахуємо - реальна ставка кредитування хай буде на рівні інфляції - 35% річних (ставка НБУ 25% + 10% інтерес банку)
зараз 1к вартує біля 2 млн грн.
Тобто треба буде державі друкувати кожні три роки 2 млн. грн компенсації - це 55 тис грн міс.
Щоб десь дістати такі великі гроші - їх треба або забрати у когось, або надрукувати. Як думаєте, де візьмуть гроші і як це вплине на подальшу девальвацію?

Я так глибоко не вникаю у все це)) (або й не хочу вникати) :)
Я знаю так - підходять мені умови - обдумав все і тоді вліз в це, або ні!
Наприклад:
Квартира коштує 2лями
Перший внесок 400К(20%)
А з 1 600 000 + 3% це 48К/рік що = 4К/міс! + розділяємо тіло кредиту 1600000 на 20р = 80К/рік, що = 6 666грн/міс
Тобто перший місяць буде 10666/міс платіж, а далі мало б зменшуватись платежі, так як тіло "тане" то і платежі зменшуються))
Але, Ви ще скажете, що купа комісій/страховок треба буде додати?!
Тоді ми беремо включаємо всі комісії/страхівки у той платіж і для простоти розуміння/підрахуя умовно вважаємо, що платіж тоді НЕ зменшується, а такий буде завжди!
Тобто, наче фіксовано будемо платити щомісяця 10666грн 20р. :D
Але - є й дешевші квартири! ;)

Але, можна і за 2-3-5р закрити повністю іпотеку, якщо притримавши свої скирдовані долярчики, здати їх через 2-3-5р по курсу 60-70-80 :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 09:50

Успіх
Ты не понял
Стоимость привлекаемых денег 25% минимум
Ставку НБУ видел? Когда она была меньше 8%?
Кто будет компенсировать разницу между твоим платежом 10666 и реальным? И потом, НБУ напечатает, курс ипанёт, что то и кто то ляжет, возможно даже Ощад, - вы думаете 20 лет вас будут целовать сзади ниже пояса и кормить исключительно высококачественными деликатесами? Да в нашей стране на пять лет вперёд нельзя загадывать
Даже если никаких Януковичей с прочими предателями-украинофобами во власти не будет
барабашов
 
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