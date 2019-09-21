Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

Так це бізнес на декілька місяців - а далі - кінець війні і наша перемога!👍👍👍😁
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 вер, 2022 07:23
Додано: Вів 20 вер, 2022 07:32
Може шаленого падіння цін - і не буде?
Навпаки))
І пару копійок з'явилось на перший внесок(бо на ремонт смарта то ще мав наскирдовані) і іпотека має заграти новими барвами під 3%👍😉
Ну і всі очікують "нереальне падіння цін")))
Тож, якби всі три чинника - сприяють цьому👍
Правда, третій чинник при такій іпотеці не спрацює, тим більше у місті Лева!
Додано: Вів 20 вер, 2022 07:59
Ошибаетесь. Тема войны будет ещё 10 лет мейнстримом, и все что с ней связанное - востребованным. Или вы думаете это как кино, фильм закончился и все разошлись по своим делам.
Додано: Вів 20 вер, 2022 08:51
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Памятаю, Ви вірили в В2В, нічого не змінилось.
Давайте порахуємо - реальна ставка кредитування хай буде на рівні інфляції - 35% річних (ставка НБУ 25% + 10% інтерес банку)
зараз 1к вартує біля 2 млн грн.
Тобто треба буде державі друкувати кожні три роки 2 млн. грн компенсації - це 55 тис грн міс.
Щоб десь дістати такі великі гроші - їх треба або забрати у когось, або надрукувати. Як думаєте, де візьмуть гроші і як це вплине на подальшу девальвацію?
Додано: Вів 20 вер, 2022 08:52
За крок до перевороту думок!©
Хоч бери та відкривай ютуб-канал "Успішні воєнні історії Успіху"!)))
Історій і приколів - вже з 100 назбирається!👍
І то ще не кінець!)))
А потім можна перейти на іншу тематику - "Успіх до війни")))
ДумайТЕ/ДійТЕ/БагатійТЕ і т.п.)))
Може то справді цим зайнятись в....70+?))))
Бо щось реально кремпуюсь/комплексую відкрито світитись в ютубі)))
Додано: Вів 20 вер, 2022 09:03
Додано: Вів 20 вер, 2022 09:06
Додано: Вів 20 вер, 2022 09:06
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
уже и так - сотни блогеров и экспертов под видом патриотизма, что, возможно и правда, зарабатывают десятки куе.
зря у всех монетизация стоит?
Додано: Вів 20 вер, 2022 09:17
Полічи і порахуй!©))) - в результаті буде... ))))))
Я так глибоко не вникаю у все це)) (або й не хочу вникати)
Я знаю так - підходять мені умови - обдумав все і тоді вліз в це, або ні!
Наприклад:
Квартира коштує 2лями
Перший внесок 400К(20%)
А з 1 600 000 + 3% це 48К/рік що = 4К/міс! + розділяємо тіло кредиту 1600000 на 20р = 80К/рік, що = 6 666грн/міс
Тобто перший місяць буде 10666/міс платіж, а далі мало б зменшуватись платежі, так як тіло "тане" то і платежі зменшуються))
Але, Ви ще скажете, що купа комісій/страховок треба буде додати?!
Тоді ми беремо включаємо всі комісії/страхівки у той платіж і для простоти розуміння/підрахуя умовно вважаємо, що платіж тоді НЕ зменшується, а такий буде завжди!
Тобто, наче фіксовано будемо платити щомісяця 10666грн 20р.
Але - є й дешевші квартири!
Але, можна і за 2-3-5р закрити повністю іпотеку, якщо притримавши свої скирдовані долярчики, здати їх через 2-3-5р по курсу 60-70-80
Додано: Вів 20 вер, 2022 09:50
Успіх
Ты не понял
Стоимость привлекаемых денег 25% минимум
Ставку НБУ видел? Когда она была меньше 8%?
Кто будет компенсировать разницу между твоим платежом 10666 и реальным? И потом, НБУ напечатает, курс ипанёт, что то и кто то ляжет, возможно даже Ощад, - вы думаете 20 лет вас будут целовать сзади ниже пояса и кормить исключительно высококачественными деликатесами? Да в нашей стране на пять лет вперёд нельзя загадывать
Даже если никаких Януковичей с прочими предателями-украинофобами во власти не будет
Зараз переглядають цей форум: fox767676, vladimir07 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|