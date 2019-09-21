Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

барабашов написав:Успіх
Ты не понял
Стоимость привлекаемых денег 25% минимум
Ставку НБУ видел? Когда она была меньше 8%?
Кто будет компенсировать разницу между твоим платежом 10666 и реальным? И потом, НБУ напечатает, курс ипанёт, что то и кто то ляжет, возможно даже Ощад, - вы думаете 20 лет вас будут целовать сзади ниже пояса и кормить исключительно высококачественными деликатесами? Да в нашей стране на пять лет вперёд нельзя загадывать
Даже если никаких Януковичей с прочими предателями-украинофобами во власти не будет
Чисто теоретично вартість коштів, цільових під певні програми може бути нижчою, навіть нульовою. Але це насправді не так важливо. Немає в нас ні можливостей вливати колосальні кошти в такі програми, ні кількості цільової аудиторії, достатньої, щоб розігріти ринок. Оці надрочування на військових з надбавками за передок - повна дурниця, платоспроможність позичальника визначається стабільними доходами, а надбавки зовсім не стабільні, одного місяця є, в інший немає, або в рази менше.