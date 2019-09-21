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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 35363738
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 10:12

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

барабашов написав:Успіх
Ты не понял
Стоимость привлекаемых денег 25% минимум
Ставку НБУ видел? Когда она была меньше 8%?
Кто будет компенсировать разницу между твоим платежом 10666 и реальным? И потом, НБУ напечатает, курс ипанёт, что то и кто то ляжет, возможно даже Ощад, - вы думаете 20 лет вас будут целовать сзади ниже пояса и кормить исключительно высококачественными деликатесами? Да в нашей стране на пять лет вперёд нельзя загадывать
Даже если никаких Януковичей с прочими предателями-украинофобами во власти не будет


Чисто теоретично вартість коштів, цільових під певні програми може бути нижчою, навіть нульовою. Але це насправді не так важливо. Немає в нас ні можливостей вливати колосальні кошти в такі програми, ні кількості цільової аудиторії, достатньої, щоб розігріти ринок. Оці надрочування на військових з надбавками за передок - повна дурниця, платоспроможність позичальника визначається стабільними доходами, а надбавки зовсім не стабільні, одного місяця є, в інший немає, або в рази менше.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 10:21

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  барабашов написав:вы думаете 20 лет вас будут целовать сзади ниже пояса

Так я там вище написав, що "зробити хід конем" - закрити іпотеку за 2-3-5р. здавши притримані наскирдовані долярчики по вищому курсу, який і ви прогнозуєте))
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 11:01

  Faceless написав:
барабашов написав:Успіх
Ты не понял
Стоимость привлекаемых денег 25% минимум
Ставку НБУ видел? Когда она была меньше 8%?
Кто будет компенсировать разницу между твоим платежом 10666 и реальным? И потом, НБУ напечатает, курс ипанёт, что то и кто то ляжет, возможно даже Ощад, - вы думаете 20 лет вас будут целовать сзади ниже пояса и кормить исключительно высококачественными деликатесами? Да в нашей стране на пять лет вперёд нельзя загадывать
Даже если никаких Януковичей с прочими предателями-украинофобами во власти не будет


Чисто теоретично вартість коштів, цільових під певні програми може бути нижчою, навіть нульовою. Але це насправді не так важливо. Немає в нас ні можливостей вливати колосальні кошти в такі програми, ні кількості цільової аудиторії, достатньої, щоб розігріти ринок. Оці надрочування на військових з надбавками за передок - повна дурниця, платоспроможність позичальника визначається стабільними доходами, а надбавки зовсім не стабільні, одного місяця є, в інший немає, або в рази менше.

Навіщо так жорстко?
Най люди тішаться думками)))
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 11:20

  Успіх написав:
  барабашов написав:вы думаете 20 лет вас будут целовать сзади ниже пояса

Так я там вище написав, що "зробити хід конем" - закрити іпотеку за 2-3-5р. здавши притримані наскирдовані долярчики по вищому курсу, який і ви прогнозуєте))

При росте курса от нынешних хаёв цена недвиги упадёт в валюте причём существенно
Насколько будет корреляция цены относительно более менее стабильной(3% раскладываем от 2х Лямов Гриши лет на пять к примеру) гривневой цены условной двухи в новострое при курсе 70, 80 или по Зебре 114 - я не могу знать
Возможно именно вы с пачками президентов и не проиграете, но сколько таких как вы?
Если надежда на то, что у застройщика будет в долларе фиксированная цена метра при любом девале, как сейчас на жировых местах и у вас, и у нас, и в Киеве, то разочарую вас - при баснословном подорожании всех стройматериалов и дефиците главных из них(газобетон там, цемент) застройщик разведёт лохов как котят, никакого эконома/комфорта по 70-100кгрн/метр никто не построит, и инвесторы лупая глазками побегут перекрывать Банковую.
Думай, а потом делай
Это если полтос, как Сержику кирпич в матрасе, мешает спать.
барабашов
 
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