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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 вер, 2022 10:12
барабашов написав:Успіх
Ты не понял
Стоимость привлекаемых денег 25% минимум
Ставку НБУ видел? Когда она была меньше 8%?
Кто будет компенсировать разницу между твоим платежом 10666 и реальным? И потом, НБУ напечатает, курс ипанёт, что то и кто то ляжет, возможно даже Ощад, - вы думаете 20 лет вас будут целовать сзади ниже пояса и кормить исключительно высококачественными деликатесами? Да в нашей стране на пять лет вперёд нельзя загадывать
Даже если никаких Януковичей с прочими предателями-украинофобами во власти не будет
Чисто теоретично вартість коштів, цільових під певні програми може бути нижчою, навіть нульовою. Але це насправді не так важливо. Немає в нас ні можливостей вливати колосальні кошти в такі програми, ні кількості цільової аудиторії, достатньої, щоб розігріти ринок. Оці надрочування на військових з надбавками за передок - повна дурниця, платоспроможність позичальника визначається стабільними доходами, а надбавки зовсім не стабільні, одного місяця є, в інший немає, або в рази менше.
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Додано: Вів 20 вер, 2022 10:21
барабашов написав:
вы думаете 20 лет вас будут целовать сзади ниже пояса
Так я там вище написав, що "зробити хід конем" - закрити іпотеку за 2-3-5р. здавши притримані наскирдовані долярчики по вищому курсу, який і ви прогнозуєте))
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Додано: Вів 20 вер, 2022 11:01
Faceless написав:
барабашов написав:Успіх
Ты не понял
Стоимость привлекаемых денег 25% минимум
Ставку НБУ видел? Когда она была меньше 8%?
Кто будет компенсировать разницу между твоим платежом 10666 и реальным? И потом, НБУ напечатает, курс ипанёт, что то и кто то ляжет, возможно даже Ощад, - вы думаете 20 лет вас будут целовать сзади ниже пояса и кормить исключительно высококачественными деликатесами? Да в нашей стране на пять лет вперёд нельзя загадывать
Даже если никаких Януковичей с прочими предателями-украинофобами во власти не будет
Чисто теоретично вартість коштів, цільових під певні програми може бути нижчою, навіть нульовою. Але це насправді не так важливо. Немає в нас ні можливостей вливати колосальні кошти в такі програми, ні кількості цільової аудиторії, достатньої, щоб розігріти ринок. Оці надрочування на військових з надбавками за передок - повна дурниця, платоспроможність позичальника визначається стабільними доходами, а надбавки зовсім не стабільні, одного місяця є, в інший немає, або в рази менше.
Навіщо так жорстко?
Най люди тішаться думками)))
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Додано: Вів 20 вер, 2022 11:20
Успіх написав: барабашов написав:
вы думаете 20 лет вас будут целовать сзади ниже пояса
Так я там вище написав, що "зробити хід конем" - закрити іпотеку за 2-3-5р. здавши притримані наскирдовані долярчики по вищому курсу, який і ви прогнозуєте))
При росте курса от нынешних хаёв цена недвиги упадёт в валюте причём существенно
Насколько будет корреляция цены относительно более менее стабильной(3% раскладываем от 2х Лямов Гриши лет на пять к примеру) гривневой цены условной двухи в новострое при курсе 70, 80 или по Зебре 114 - я не могу знать
Возможно именно вы с пачками президентов и не проиграете, но сколько таких как вы?
Если надежда на то, что у застройщика будет в долларе фиксированная цена метра при любом девале, как сейчас на жировых местах и у вас, и у нас, и в Киеве, то разочарую вас - при баснословном подорожании всех стройматериалов и дефиците главных из них(газобетон там, цемент) застройщик разведёт лохов как котят, никакого эконома/комфорта по 30-40кгрн/метр никто не построит, и инвесторы лупая глазками побегут перекрывать Банковую.
Думай, а потом делай
Это если полтос, как Сержику кирпич в матрасе, мешает спать.
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барабашов
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Додано: Вів 20 вер, 2022 14:11
Faceless написав: Хомякоид написав:
Можна більш розлого ?
Що таке Моно ? По сумам лімітів на зняття не має ?
Монобанк (на базі Універсалбанку)
Ліміти одні для всіх в Україні. 100 000 грн екв в день на клієнта. З мінусів - у Універсалу дуже мало відділеньІнший варянт - тут знімати USDT в обмінці
Все варианты с любыми криптовалютами заведомо невыгодны при переводе В
Украину и последующей обналичке. Из-за разницы курсов наличного и безналичного, это еще не учитывая комиссий при обмене. В обратную сторону (ИЗ
Украины) может иметь смысл.
Как уже многие написали, самый дешевый вариант - открыть несколько валютных карт в разных банках Украины,на нескольких человек, сделать из Европы перевод в равных частях на эти карты и снимать наличные евро через кассу, предварительно заказывая их в банке. Приват выдает по 1000уе на человека в сутки и плевать ему на всякие 100 000 лимиты, остальные - не знаю. После снятия налички, следующий шаг - уже обмен налички по реальному курсу. И к застройщику.
Есть еще быстрый способ - через полулегальные обменки под 3%. В Европе во всех крупных городах сидит человечек, который принимает наличные евро. Во всех украинских крупных городах сидит его коллега, который выдает тут такую же сумму за минусом комиссии. Страшно, не спорю, особенно если впервые. Серьезные суммы для безопасности тоже дробить желательно.
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