Додано: Вів 20 вер, 2022 11:20

Успіх написав: барабашов написав: вы думаете 20 лет вас будут целовать сзади ниже пояса вы думаете 20 лет вас будут целовать сзади ниже пояса

Так я там вище написав, що "зробити хід конем" - закрити іпотеку за 2-3-5р. здавши притримані наскирдовані долярчики по вищому курсу, який і ви прогнозуєте)) Так я там вище написав, що "зробити хід конем" - закрити іпотеку за 2-3-5р. здавши притримані наскирдовані долярчики по вищому курсу, який і ви прогнозуєте))

При росте курса от нынешних хаёв цена недвиги упадёт в валюте причём существенноНасколько будет корреляция цены относительно более менее стабильной(3% раскладываем от 2х Лямов Гриши лет на пять к примеру) гривневой цены условной двухи в новострое при курсе 70, 80 или по Зебре 114 - я не могу знатьВозможно именно вы с пачками президентов и не проиграете, но сколько таких как вы?Если надежда на то, что у застройщика будет в долларе фиксированная цена метра при любом девале, как сейчас на жировых местах и у вас, и у нас, и в Киеве, то разочарую вас - при баснословном подорожании всех стройматериалов и дефиците главных из них(газобетон там, цемент) застройщик разведёт лохов как котят, никакого эконома/комфорта по 30-40кгрн/метр никто не построит, и инвесторы лупая глазками побегут перекрывать Банковую.Думай, а потом делайЭто если полтос, как Сержику кирпич в матрасе, мешает спать.