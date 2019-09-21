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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 вер, 2022 22:06
BIGor написав: beee написав:
Кто был в республике? Как впечатления? Я походил по трц варшавы - аркадия, галерея и т.д., щас вернулся, мне кажется они и рядом не стояли
Республика стоила налогоплательщикам около 2 млрд. грн по старому курсу. Думаю в Европе такая дурная трата гос.денег невозможна.
а точняк, наш молл приблизился по роскоши к Дубайским
а может и переплюнул
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Додано: Сер 21 вер, 2022 22:10
Andrey2512 написав:
Как вы думаете, будет какая-то польза от документов на квартиру, которую пришлось оставить в Мариуполе? Однушка в центре.
Если не вернёмся в город... То что, какие-то компенсации? Обращение в суды международные? Как считаете?
Надо ж было перед самой войной выкупить долю в квартире у родственницы )))
Как я понял жилье не уцелело? Врятли будут компенсации, ведь кто-то должен сделать оценку убытков сначала.
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Додано: Сер 21 вер, 2022 22:15
Zebra написав: Andrey2512 написав:
Как вы думаете, будет какая-то польза от документов на квартиру, которую пришлось оставить в Мариуполе? Однушка в центре.
Если не вернёмся в город... То что, какие-то компенсации? Обращение в суды международные? Как считаете?
Надо ж было перед самой войной выкупить долю в квартире у родственницы )))
Как я понял жилье не уцелело? Врятли будут компенсации, ведь кто-то должен сделать оценку убытков сначала.
Пусть хранит доки. Детям репарации будут, правда лет 8-10 ждать придётся.
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