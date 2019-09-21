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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 36373839
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 22:06

  BIGor написав:
  beee написав:Кто был в республике? Как впечатления? Я походил по трц варшавы - аркадия, галерея и т.д., щас вернулся, мне кажется они и рядом не стояли

Республика стоила налогоплательщикам около 2 млрд. грн по старому курсу. Думаю в Европе такая дурная трата гос.денег невозможна.

а точняк, наш молл приблизился по роскоши к Дубайским :lol:
а может и переплюнул
beee
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 22:10

  Andrey2512 написав:Как вы думаете, будет какая-то польза от документов на квартиру, которую пришлось оставить в Мариуполе? Однушка в центре.

Если не вернёмся в город... То что, какие-то компенсации? Обращение в суды международные? Как считаете?

Надо ж было перед самой войной выкупить долю в квартире у родственницы )))

Как я понял жилье не уцелело? Врятли будут компенсации, ведь кто-то должен сделать оценку убытков сначала.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 22:15

  Zebra написав:
  Andrey2512 написав:Как вы думаете, будет какая-то польза от документов на квартиру, которую пришлось оставить в Мариуполе? Однушка в центре.

Если не вернёмся в город... То что, какие-то компенсации? Обращение в суды международные? Как считаете?

Надо ж было перед самой войной выкупить долю в квартире у родственницы )))

Как я понял жилье не уцелело? Врятли будут компенсации, ведь кто-то должен сделать оценку убытков сначала.

Пусть хранит доки. Детям репарации будут, правда лет 8-10 ждать придётся.
stm
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