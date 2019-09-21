Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Кто был в республике? Как впечатления? Я походил по трц варшавы - аркадия, галерея и т.д., щас вернулся, мне кажется они и рядом не стояли
Приезжай в НЙ посмотреть. Когда-то был магазин игрущек "Я" (именно так, перевернутая R), не пережил пандемии, закрылся. Так там побольше было колесико еще лет 20 назад. На этих выходных по укороченному марщруту местеного метро (сабвей) вместо обычных вагонов пустили ретропоезда и даже один бронепоезд. По части развлекух и достопремичательностей, НЙ вне конкуренции.
beee написав:Кто был в республике? Как впечатления? Я походил по трц варшавы - аркадия, галерея и т.д., щас вернулся, мне кажется они и рядом не стояли
Приезжай в НЙ посмотреть. Когда-то был магазин игрущек "Я" (именно так, перевернутая R), не пережил пандемии, закрылся. Так там побольше было колесико еще лет 20 назад. На этих выходных по укороченному марщруту местеного метро (сабвей) вместо обычных вагонов пустили ретропоезда и даже один бронепоезд. По части развлекух и достопремичательностей, НЙ вне конкуренции.