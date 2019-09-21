Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 вер, 2022 22:06
BIGor написав: beee написав:
Кто был в республике? Как впечатления? Я походил по трц варшавы - аркадия, галерея и т.д., щас вернулся, мне кажется они и рядом не стояли
Республика стоила налогоплательщикам около 2 млрд. грн по старому курсу. Думаю в Европе такая дурная трата гос.денег невозможна.
а точняк, наш молл приблизился по роскоши к Дубайским
а может и переплюнул
beee
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Додано: Сер 21 вер, 2022 22:10
Andrey2512 написав:
Как вы думаете, будет какая-то польза от документов на квартиру, которую пришлось оставить в Мариуполе? Однушка в центре.
Если не вернёмся в город... То что, какие-то компенсации? Обращение в суды международные? Как считаете?
Надо ж было перед самой войной выкупить долю в квартире у родственницы )))
Как я понял жилье не уцелело? Врятли будут компенсации, ведь кто-то должен сделать оценку убытков сначала.
Zebra
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Додано: Сер 21 вер, 2022 22:15
Zebra написав: Andrey2512 написав:
Как вы думаете, будет какая-то польза от документов на квартиру, которую пришлось оставить в Мариуполе? Однушка в центре.
Если не вернёмся в город... То что, какие-то компенсации? Обращение в суды международные? Как считаете?
Надо ж было перед самой войной выкупить долю в квартире у родственницы )))
Как я понял жилье не уцелело? Врятли будут компенсации, ведь кто-то должен сделать оценку убытков сначала.
Пусть хранит доки. Детям репарации будут, правда лет 8-10 ждать придётся.
stm
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Додано: Чет 22 вер, 2022 02:31
beee написав:
Кто был в республике? Как впечатления? Я походил по трц варшавы - аркадия, галерея и т.д., щас вернулся, мне кажется они и рядом не стояли
Приезжай в НЙ посмотреть.
Когда-то был магазин игрущек "Я" (именно так, перевернутая R), не пережил пандемии, закрылся. Так там побольше было колесико еще лет 20 назад.
На этих выходных по укороченному марщруту местеного метро (сабвей) вместо обычных вагонов пустили ретропоезда и даже один бронепоезд.
По части развлекух и достопремичательностей, НЙ вне конкуренции.
rjkz
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Додано: Чет 22 вер, 2022 02:36
Я побыренькому, я понимаю, что КРЖН сейчас на это пох, но все таки:
https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... yh-punktov
Мало того, обратите внимание:
Комитет также указал, что "дальнейшее увеличение целевого диапазона будет уместным" и снижение ставок не предвидится до 2024 года.
Медианная оценка ставки по федеральным фондам к концу года подскочила до 4,4%, что предполагает повышение ставки еще на 0,75 процентных пункта в этом году, прежде чем ФРС начнет снижать ее.
Лично для меня это означает, что можно ждать дальнейшего снижения цен на
НЙРЖН, хотя порой уже ценники начинают ну совсем удивлять.
rjkz
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Додано: Чет 22 вер, 2022 08:25
airmax78 написав: Мизантрóп написав: airmax78 написав:
А как эта штука определяет какие приборы первостепенные, а какие второстепенные?
это уже по схеме цепи,там же есть Принцип работы
Слишком сложно для меня. Хватит с меня контактора.
сейчас уровень електрики показывает наличие AFDD. самое безопасное от пожаров
trololo
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Додано: Чет 22 вер, 2022 08:27
Andrey2512 написав:
Как вы думаете, будет какая-то польза от документов на квартиру, которую пришлось оставить в Мариуполе? Однушка в центре.
Если не вернёмся в город... То что, какие-то компенсации? Обращение в суды международные? Как считаете?
Надо ж было перед самой войной выкупить долю в квартире у родственницы )))
Вероятность репараций очень теоретическая и через очень много лет.
На случай если грохнут электронный реестр, сделайте у нотариуса вытяг с мокрой печаткой. Это если вдруг такого нет на руках.
UA
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Додано: Чет 22 вер, 2022 10:37
rjkz написав: beee написав:
Кто был в республике? Как впечатления? Я походил по трц варшавы - аркадия, галерея и т.д., щас вернулся, мне кажется они и рядом не стояли
Приезжай в НЙ посмотреть.
Когда-то был магазин игрущек "Я" (именно так, перевернутая R), не пережил пандемии, закрылся. Так там побольше было колесико еще лет 20 назад.
На этих выходных по укороченному марщруту местеного метро (сабвей) вместо обычных вагонов пустили ретропоезда и даже один бронепоезд.
По части развлекух и достопремичательностей, НЙ вне конкуренции.
НЙ - мечта. Всё никак не выберусь. Дети виноваты
beee
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«Віденська ТерОборона». Як українські елітні біженці обжилися в австрійській столиці
https://www.youtube.com/watch?v=t_m2ZWZ1LrU&t=171s
Відень красивий
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Всі працюють - ніхто байдики не б'є. Так, вимушені були виїхати, але душу и серце залишили в Україні.
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