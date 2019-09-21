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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 37383940
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 14:48

  trololo написав:
  airmax78 написав:
  Мизантрóп написав:это уже по схеме цепи,там же есть Принцип работы

Слишком сложно для меня. Хватит с меня контактора.


сейчас уровень електрики показывает наличие AFDD. самое безопасное от пожаров

AFDD - це диф автомат? Це зараз всі нормальні електрики ставлять.
airmax78
 
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