Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:Станом на 1 січня 2022 року в Україні проживало 34,5 млн громадян, натомість на кінець серпня – лише 27,8 млн. Про це йдеться в пояснювальній записці до проєкту державного бюджету на 2023 рік.
Тобто за пів року великої війни чисельність тих, хто живе і працює в Україні, зменшилася на 6,7 млн. Частина виїхала за кордон, частина потрапила в окупацію.
Это катастрофа. Как только подпишут капитуляцию россии - на следующий день Зеленский должен договориться с EU, UK, US и Canada чтобы всех украинских беженцев лишили права на дальшейшее проживание за пределами Украины. Иначе страна из этого демографического штопора не выберется.
vitaliian написав:Станом на 1 січня 2022 року в Україні проживало 34,5 млн громадян, натомість на кінець серпня – лише 27,8 млн. Про це йдеться в пояснювальній записці до проєкту державного бюджету на 2023 рік.
Тобто за пів року великої війни чисельність тих, хто живе і працює в Україні, зменшилася на 6,7 млн. Частина виїхала за кордон, частина потрапила в окупацію.
Это катастрофа. Как только подпишут капитуляцию россии - на следующий день Зеленский должен договориться с EU, UK, US и Canada чтобы всех украинских беженцев лишили права на дальшейшее проживание за пределами Украины. Иначе страна из этого демографического штопора не выберется.
Ага. А ще видати указ, що кожна українка має народити не менше 5 дітей. Хто не послухається-запліднюватиме примусово особисто.