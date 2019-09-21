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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 38394041>
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 14:48

  trololo написав:
  airmax78 написав:
  Мизантрóп написав:это уже по схеме цепи,там же есть Принцип работы

Слишком сложно для меня. Хватит с меня контактора.


сейчас уровень електрики показывает наличие AFDD. самое безопасное от пожаров

AFDD - це диф автомат? Це зараз всі нормальні електрики ставлять.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 16:22

Станом на 1 січня 2022 року в Україні проживало 34,5 млн громадян, натомість на кінець серпня – лише 27,8 млн.
Про це йдеться в пояснювальній записці до проєкту державного бюджету на 2023 рік.

Тобто за пів року великої війни чисельність тих, хто живе і працює в Україні, зменшилася на 6,7 млн. Частина виїхала за кордон, частина потрапила в окупацію.

https://lb.ua/economics/2022/09/22/5301 ... raini.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 17:06

  vitaliian написав:Станом на 1 січня 2022 року в Україні проживало 34,5 млн громадян, натомість на кінець серпня – лише 27,8 млн.
Про це йдеться в пояснювальній записці до проєкту державного бюджету на 2023 рік.

Тобто за пів року великої війни чисельність тих, хто живе і працює в Україні, зменшилася на 6,7 млн. Частина виїхала за кордон, частина потрапила в окупацію.

https://lb.ua/economics/2022/09/22/5301 ... raini.html

Это катастрофа. Как только подпишут капитуляцию россии - на следующий день Зеленский должен договориться с EU, UK, US и Canada чтобы всех украинских беженцев лишили права на дальшейшее проживание за пределами Украины. Иначе страна из этого демографического штопора не выберется.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 17:18

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  airmax78 написав:AFDD - це диф автомат?
в т.ч. (з дуговим захистом)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 17:22

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:Станом на 1 січня 2022 року в Україні проживало 34,5 млн громадян, натомість на кінець серпня – лише 27,8 млн.
Про це йдеться в пояснювальній записці до проєкту державного бюджету на 2023 рік.

Тобто за пів року великої війни чисельність тих, хто живе і працює в Україні, зменшилася на 6,7 млн. Частина виїхала за кордон, частина потрапила в окупацію.

https://lb.ua/economics/2022/09/22/5301 ... raini.html

Это катастрофа. Как только подпишут капитуляцию россии - на следующий день Зеленский должен договориться с EU, UK, US и Canada чтобы всех украинских беженцев лишили права на дальшейшее проживание за пределами Украины. Иначе страна из этого демографического штопора не выберется.


Ага. А ще видати указ, що кожна українка має народити не менше 5 дітей. Хто не послухається-запліднюватиме примусово особисто. :roll:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 18:06

  beee написав:
rjkz написав:
  beee написав:Кто был в республике? Как впечатления? Я походил по трц варшавы - аркадия, галерея и т.д., щас вернулся, мне кажется они и рядом не стояли Зображення


Приезжай в НЙ посмотреть.
Когда-то был магазин игрущек "Я" (именно так, перевернутая R), не пережил пандемии, закрылся. Так там побольше было колесико еще лет 20 назад.
На этих выходных по укороченному марщруту местеного метро (сабвей) вместо обычных вагонов пустили ретропоезда и даже один бронепоезд.
По части развлекух и достопремичательностей, НЙ вне конкуренции.
НЙ - мечта. Всё никак не выберусь. Дети виноваты


При чем тут дети?
Надо ехать с детьми.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 18:16

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

При чем тут дети?

Так удобно, когда есть виноватый .
Но это шутка была.

А кто тут говорил, Севен ужасен?
Смотрите, сегодня вон три дерева даже завезли))Зображення
Востаннє редагувалось beee в Чет 22 вер, 2022 18:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 18:16

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:Станом на 1 січня 2022 року в Україні проживало 34,5 млн громадян, натомість на кінець серпня – лише 27,8 млн.
Про це йдеться в пояснювальній записці до проєкту державного бюджету на 2023 рік.

Тобто за пів року великої війни чисельність тих, хто живе і працює в Україні, зменшилася на 6,7 млн. Частина виїхала за кордон, частина потрапила в окупацію.

https://lb.ua/economics/2022/09/22/5301 ... raini.html

Это катастрофа. Как только подпишут капитуляцию россии - на следующий день Зеленский должен договориться с EU, UK, US и Canada чтобы всех украинских беженцев лишили права на дальшейшее проживание за пределами Украины. Иначе страна из этого демографического штопора не выберется.


Я задолго до войны писал, что Украину настигла демографическая катастрофа.
И даже возврат тех, кто после 24.02 выехал, не исправит ситуацию. Тем более, что никто не будет их высылать и сами вернутся немногие. Да, Максим?
Надо будет самим принимать беженцев из Судана, Йемена, Конго, Афганистана, Сомали, Сирии, Эфиопии и тп.
Они традиционно репродуктивно активны, думаю лет 10 политики "открытых дверей" и население Украины начнет расти. Ну, и заодно генофонд разбавится.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 18:39

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  vitaliian написав:Станом на 1 січня 2022 року в Україні проживало 34,5 млн громадян, натомість на кінець серпня – лише 27,8 млн.
Про це йдеться в пояснювальній записці до проєкту державного бюджету на 2023 рік.

Тобто за пів року великої війни чисельність тих, хто живе і працює в Україні, зменшилася на 6,7 млн. Частина виїхала за кордон, частина потрапила в окупацію.

https://lb.ua/economics/2022/09/22/5301 ... raini.html

Это катастрофа. Как только подпишут капитуляцию россии - на следующий день Зеленский должен договориться с EU, UK, US и Canada чтобы всех украинских беженцев лишили права на дальшейшее проживание за пределами Украины. Иначе страна из этого демографического штопора не выберется.


Я задолго до войны писал, что Украину настигла демографическая катастрофа.
И даже возврат тех, кто после 24.02 выехал, не исправит ситуацию. Тем более, что никто не будет их высылать и сами вернутся немногие. Да, Максим?
Надо будет самим принимать беженцев из Судана, Йемена, Конго, Афганистана, Сомали, Сирии, Эфиопии и тп.
Они традиционно репродуктивно активны, думаю лет 10 политики "открытых дверей" и население Украины начнет расти. Ну, и заодно генофонд разбавится.


Женщин через браки\детей натурализировать, мужчин через армию
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 18:56

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

C одной стороны Севен и самый крутой ТРЦ в Европе - а с другой "демографическая катастрофа". Кому верить?
BIGor
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