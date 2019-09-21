Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:Станом на 1 січня 2022 року в Україні проживало 34,5 млн громадян, натомість на кінець серпня – лише 27,8 млн. Про це йдеться в пояснювальній записці до проєкту державного бюджету на 2023 рік.
Тобто за пів року великої війни чисельність тих, хто живе і працює в Україні, зменшилася на 6,7 млн. Частина виїхала за кордон, частина потрапила в окупацію.
Это катастрофа. Как только подпишут капитуляцию россии - на следующий день Зеленский должен договориться с EU, UK, US и Canada чтобы всех украинских беженцев лишили права на дальшейшее проживание за пределами Украины. Иначе страна из этого демографического штопора не выберется.
vitaliian написав:Станом на 1 січня 2022 року в Україні проживало 34,5 млн громадян, натомість на кінець серпня – лише 27,8 млн. Про це йдеться в пояснювальній записці до проєкту державного бюджету на 2023 рік.
Тобто за пів року великої війни чисельність тих, хто живе і працює в Україні, зменшилася на 6,7 млн. Частина виїхала за кордон, частина потрапила в окупацію.
Это катастрофа. Как только подпишут капитуляцию россии - на следующий день Зеленский должен договориться с EU, UK, US и Canada чтобы всех украинских беженцев лишили права на дальшейшее проживание за пределами Украины. Иначе страна из этого демографического штопора не выберется.
Ага. А ще видати указ, що кожна українка має народити не менше 5 дітей. Хто не послухається-запліднюватиме примусово особисто.
beee написав:Кто был в республике? Как впечатления? Я походил по трц варшавы - аркадия, галерея и т.д., щас вернулся, мне кажется они и рядом не стояли
Приезжай в НЙ посмотреть. Когда-то был магазин игрущек "Я" (именно так, перевернутая R), не пережил пандемии, закрылся. Так там побольше было колесико еще лет 20 назад. На этих выходных по укороченному марщруту местеного метро (сабвей) вместо обычных вагонов пустили ретропоезда и даже один бронепоезд. По части развлекух и достопремичательностей, НЙ вне конкуренции.
vitaliian написав:Станом на 1 січня 2022 року в Україні проживало 34,5 млн громадян, натомість на кінець серпня – лише 27,8 млн. Про це йдеться в пояснювальній записці до проєкту державного бюджету на 2023 рік.
Тобто за пів року великої війни чисельність тих, хто живе і працює в Україні, зменшилася на 6,7 млн. Частина виїхала за кордон, частина потрапила в окупацію.
Это катастрофа. Как только подпишут капитуляцию россии - на следующий день Зеленский должен договориться с EU, UK, US и Canada чтобы всех украинских беженцев лишили права на дальшейшее проживание за пределами Украины. Иначе страна из этого демографического штопора не выберется.
Я задолго до войны писал, что Украину настигла демографическая катастрофа. И даже возврат тех, кто после 24.02 выехал, не исправит ситуацию. Тем более, что никто не будет их высылать и сами вернутся немногие. Да, Максим? Надо будет самим принимать беженцев из Судана, Йемена, Конго, Афганистана, Сомали, Сирии, Эфиопии и тп. Они традиционно репродуктивно активны, думаю лет 10 политики "открытых дверей" и население Украины начнет расти. Ну, и заодно генофонд разбавится.
vitaliian написав:Станом на 1 січня 2022 року в Україні проживало 34,5 млн громадян, натомість на кінець серпня – лише 27,8 млн. Про це йдеться в пояснювальній записці до проєкту державного бюджету на 2023 рік.
Тобто за пів року великої війни чисельність тих, хто живе і працює в Україні, зменшилася на 6,7 млн. Частина виїхала за кордон, частина потрапила в окупацію.
Это катастрофа. Как только подпишут капитуляцию россии - на следующий день Зеленский должен договориться с EU, UK, US и Canada чтобы всех украинских беженцев лишили права на дальшейшее проживание за пределами Украины. Иначе страна из этого демографического штопора не выберется.
Я задолго до войны писал, что Украину настигла демографическая катастрофа. И даже возврат тех, кто после 24.02 выехал, не исправит ситуацию. Тем более, что никто не будет их высылать и сами вернутся немногие. Да, Максим? Надо будет самим принимать беженцев из Судана, Йемена, Конго, Афганистана, Сомали, Сирии, Эфиопии и тп. Они традиционно репродуктивно активны, думаю лет 10 политики "открытых дверей" и население Украины начнет расти. Ну, и заодно генофонд разбавится.
Женщин через браки\детей натурализировать, мужчин через армию