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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 вер, 2022 18:58
fox767676 написав:
Женщин через браки\детей натурализировать, мужчин через армию
Кто сюда поедет? Тут даже местным туземцам 10 сот. не дают, а они мечтают об переселенцах.
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