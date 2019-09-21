Кто сюда поедет? Тут даже местным туземцам 10 сот. не дают, а они мечтают об переселенцах.
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Додано: Чет 22 вер, 2022 18:58
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Додано: Чет 22 вер, 2022 19:39
BIGor
Индийцы (или пакистанцы?) же едут, последние годы сильно прибавилось. Но нужно фокус на женщинах делать, у нас сейчас дисбаланс
Додано: Чет 22 вер, 2022 20:36
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
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