|
|
|
Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 вер, 2022 18:58
fox767676 написав:
Женщин через браки\детей натурализировать, мужчин через армию
Кто сюда поедет? Тут даже местным туземцам 10 сот. не дают, а они мечтают об переселенцах.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6606
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1049 раз.
- Подякували: 1414 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 22 вер, 2022 19:39
BIGor
Индийцы (или пакистанцы?) же едут, последние годы сильно прибавилось. Но нужно фокус на женщинах делать, у нас сейчас дисбаланс
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 414
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 208 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 вер, 2022 20:36
vitaliian написав:
Станом на 1 січня 2022 року в Україні проживало 34,5 млн громадян, натомість на кінець серпня – лише 27,8 млн.
Половина від 52. З якої к-ті процеси стануть незворотні чи вже стали?
Наступного року при будь якому розкладі далі буде зменшуватись народжуваність і т.д.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 5314
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 835 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 вер, 2022 20:53
fox767676 написав:BIGor
Индийцы (или пакистанцы?) же едут, последние годы сильно прибавилось. Но нужно фокус на женщинах делать, у нас сейчас дисбаланс
дантист олегу раздевайтесь
олег дантисту а зачем
дантист олегу там посмотрим
олег дантисту вы шалун
-
stm
-
-
- Повідомлень: 3513
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 588 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 вер, 2022 21:52
fox767676 написав:BIGor
Индийцы (или пакистанцы?) же едут, последние годы сильно прибавилось. Но нужно фокус на женщинах делать, у нас сейчас дисбаланс
Вы наверное живете в какой-то другой Украине чем я - за последние три года вообще ниразу не видел у себя в городе идусов или пакистанцов.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6606
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1049 раз.
- Подякували: 1414 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 22 вер, 2022 22:02
beee написав:
мне льстит, что появилась девушка, следящая за мной. каждое моё сообщение читает и знает наизусть.
даже моя бывшая так не мониторила. зато у меня теперь персональный фан на форуме
Думаешь, что еще и девушка какая-то за тобой следит? Сомневаюсь что есть такая, не льсти себе. Ты как неуловимый Джо - никто его не ловит, т.к никому нахрен не нужен.
А я за тобой наблюдаю с таким же интересом, как следователь наблюдает за гражданином, недавно откинувшимся из зоны. Пока тот ведет себя хорошо - следователь его не трогает.
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 838
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 655 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|128
|14104
|
Нед 05 гру, 2021 23:13
UA
|
|79
|21756
|
|
|212
|43928
|
Суб 12 чер, 2021 18:47
Hotab
|