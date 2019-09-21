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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 18:58

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  fox767676 написав:Женщин через браки\детей натурализировать, мужчин через армию

Кто сюда поедет? Тут даже местным туземцам 10 сот. не дают, а они мечтают об переселенцах.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 19:39

BIGor

Индийцы (или пакистанцы?) же едут, последние годы сильно прибавилось. Но нужно фокус на женщинах делать, у нас сейчас дисбаланс
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 20:36

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  vitaliian написав:Станом на 1 січня 2022 року в Україні проживало 34,5 млн громадян, натомість на кінець серпня – лише 27,8 млн.

Половина від 52. З якої к-ті процеси стануть незворотні чи вже стали?
Наступного року при будь якому розкладі далі буде зменшуватись народжуваність і т.д.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 20:53

  fox767676 написав:BIGor

Индийцы (или пакистанцы?) же едут, последние годы сильно прибавилось. Но нужно фокус на женщинах делать, у нас сейчас дисбаланс

дантист олегу раздевайтесь
олег дантисту а зачем
дантист олегу там посмотрим
олег дантисту вы шалун
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 21:52

  fox767676 написав:BIGor

Индийцы (или пакистанцы?) же едут, последние годы сильно прибавилось. Но нужно фокус на женщинах делать, у нас сейчас дисбаланс

Вы наверное живете в какой-то другой Украине чем я - за последние три года вообще ниразу не видел у себя в городе идусов или пакистанцов.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 22:02

  beee написав:
мне льстит, что появилась девушка, следящая за мной. каждое моё сообщение читает и знает наизусть.
даже моя бывшая так не мониторила. зато у меня теперь персональный фан на форуме


Думаешь, что еще и девушка какая-то за тобой следит? Сомневаюсь что есть такая, не льсти себе. Ты как неуловимый Джо - никто его не ловит, т.к никому нахрен не нужен.
А я за тобой наблюдаю с таким же интересом, как следователь наблюдает за гражданином, недавно откинувшимся из зоны. Пока тот ведет себя хорошо - следователь его не трогает.
Damien
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