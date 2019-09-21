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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 19:39

BIGor

Индийцы (или пакистанцы?) же едут, последние годы сильно прибавилось. Но нужно фокус на женщинах делать, у нас сейчас дисбаланс
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 20:36

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  vitaliian написав:Станом на 1 січня 2022 року в Україні проживало 34,5 млн громадян, натомість на кінець серпня – лише 27,8 млн.

Половина від 52. З якої к-ті процеси стануть незворотні чи вже стали?
Наступного року при будь якому розкладі далі буде зменшуватись народжуваність і т.д.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 20:53

  fox767676 написав:BIGor

Индийцы (или пакистанцы?) же едут, последние годы сильно прибавилось. Но нужно фокус на женщинах делать, у нас сейчас дисбаланс

дантист олегу раздевайтесь
олег дантисту а зачем
дантист олегу там посмотрим
олег дантисту вы шалун
stm
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 21:52

  fox767676 написав:BIGor

Индийцы (или пакистанцы?) же едут, последние годы сильно прибавилось. Но нужно фокус на женщинах делать, у нас сейчас дисбаланс

Вы наверное живете в какой-то другой Украине чем я - за последние три года вообще ниразу не видел у себя в городе идусов или пакистанцов.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 22:35

  BIGor написав:C одной стороны Севен и самый крутой ТРЦ в Европе - а с другой "демографическая катастрофа". Кому верить?

Да нет, никакой он не крутой. Просто я в него вложился и ищу плюсы.
Сдаётся себе и сдаётся. Зато садик Inventor на территории.
beee
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 22:37

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Судан, Йемен...
Вы на что намекаете? На парижкое метро в Киеве?😅
beee
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 22:57

  BIGor написав:
  fox767676 написав:BIGor

Индийцы (или пакистанцы?) же едут, последние годы сильно прибавилось. Но нужно фокус на женщинах делать, у нас сейчас дисбаланс

Вы наверное живете в какой-то другой Украине чем я - за последние три года вообще ниразу не видел у себя в городе идусов или пакистанцов.

Левобережный, Русановка - полно было, и сейчас встречаются. И чернокожие, и девочки даже симпотные типа Каролины Ашион. А вы же где-то на Тернопольщине, туда да, только 10 сотками заманивать.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 23:05

  stm написав:
  fox767676 написав:BIGor

Индийцы (или пакистанцы?) же едут, последние годы сильно прибавилось. Но нужно фокус на женщинах делать, у нас сейчас дисбаланс

дантист олегу раздевайтесь
олег дантисту а зачем
дантист олегу там посмотрим
олег дантисту вы шалун



Это дело особой государственной важности!!
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 23:06

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  Zebra написав:Как я понял жилье не уцелело

Уцелело, но в оккупации.
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