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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 вер, 2022 19:39
BIGor
Индийцы (или пакистанцы?) же едут, последние годы сильно прибавилось. Но нужно фокус на женщинах делать, у нас сейчас дисбаланс
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fox767676
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Додано: Чет 22 вер, 2022 20:36
vitaliian написав:
Станом на 1 січня 2022 року в Україні проживало 34,5 млн громадян, натомість на кінець серпня – лише 27,8 млн.
Половина від 52. З якої к-ті процеси стануть незворотні чи вже стали?
Наступного року при будь якому розкладі далі буде зменшуватись народжуваність і т.д.
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Додано: Чет 22 вер, 2022 20:53
fox767676 написав:BIGor
Индийцы (или пакистанцы?) же едут, последние годы сильно прибавилось. Но нужно фокус на женщинах делать, у нас сейчас дисбаланс
дантист олегу раздевайтесь
олег дантисту а зачем
дантист олегу там посмотрим
олег дантисту вы шалун
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stm
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Додано: Чет 22 вер, 2022 21:52
fox767676 написав:BIGor
Индийцы (или пакистанцы?) же едут, последние годы сильно прибавилось. Но нужно фокус на женщинах делать, у нас сейчас дисбаланс
Вы наверное живете в какой-то другой Украине чем я - за последние три года вообще ниразу не видел у себя в городе идусов или пакистанцов.
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BIGor
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Додано: Чет 22 вер, 2022 22:35
BIGor написав:
C одной стороны Севен и самый крутой ТРЦ в Европе - а с другой "демографическая катастрофа". Кому верить?
Да нет, никакой он не крутой. Просто я в него вложился и ищу плюсы.
Сдаётся себе и сдаётся. Зато садик Inventor на территории.
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Додано: Чет 22 вер, 2022 22:37
Судан, Йемен...
Вы на что намекаете? На парижкое метро в Киеве?😅
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Додано: Чет 22 вер, 2022 22:57
BIGor написав: fox767676 написав:BIGor
Индийцы (или пакистанцы?) же едут, последние годы сильно прибавилось. Но нужно фокус на женщинах делать, у нас сейчас дисбаланс
Вы наверное живете в какой-то другой Украине чем я - за последние три года вообще ниразу не видел у себя в городе идусов или пакистанцов.
Левобережный, Русановка - полно было, и сейчас встречаются. И чернокожие, и девочки даже симпотные типа Каролины Ашион. А вы же где-то на Тернопольщине, туда да, только 10 сотками заманивать.
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fox767676
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Додано: Чет 22 вер, 2022 23:05
stm написав: fox767676 написав:BIGor
Индийцы (или пакистанцы?) же едут, последние годы сильно прибавилось. Но нужно фокус на женщинах делать, у нас сейчас дисбаланс
дантист олегу раздевайтесь
олег дантисту а зачем
дантист олегу там посмотрим
олег дантисту вы шалун
Это дело особой государственной важности!!
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Додано: Чет 22 вер, 2022 23:06
Zebra написав:
Как я понял жилье не уцелело
Уцелело, но в оккупации.
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