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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 39404142
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 06:54

  rjkz написав:
  beee написав:Судан, Йемен...
Вы на что намекаете? На парижкое метро в Киеве?😅


Я не намекаю.
Говорю открытым текстом - в надалеком будущем, генофонд Украины существенно изменится за счет представителей африканской (негроидной) рассы.
И "кто сюда поедет" в данном случае не вопрос.
Для очень многих на планете, условия жизни в Украине на несколько голов выше, чем в их странах.



Мне кадеться нужно делать упор на Белорусов.
Там по сравнению с московитами все еще адекватность наблюдаеться.

Я насмотрелся в Германии на всяких индусов с пакистанцами.
Даже Германская бюрократия не может их в масе асимилировать.
Они так и живут своими общинами.
В Украине эти контингенты быстро собьбтся в кучи и устроят национальные гетто на подобие цыганских сел в Украине.
Много пользы в Украине от цыган которые плодяться как бешенные ?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 07:03

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  Ой+ написав:Половина від 52. З якої к-ті процеси стануть незворотні чи вже стали?
Наступного року при будь якому розкладі далі буде зменшуватись народжуваність і т.д.

З того, що я спостерігаю - буде сплеск народжуваності. Справа в тому, що в Європу переважно повтікали жінки, які звикли до споживацтва, купівлі зайвих речей замість "традиційних" сімейних цінностей. На цьому фоні розпочався процес масового створення ЗСУшниками родин, в т.ч. і других. Сплеск народжуваності на цьому фоні буде трохи пізніше...
Мобілізація в РФ означає, що війна триватиме скоріше за все протягом 23-24 року, за цей період, поки перші дружини сидять в Європі, або на курортах Західної України, військовозобов'язані напилять собі по двоє дітей з новими дружинами...
Це не знімає питання індусок, пакістанок та афроукраїнок. Те що в в силовиків буде по 2 дружини в кінці війни (розлученням ніхто під час війни не займатиметься), означає то, що багітьом іншим лишаться іноземки.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 07:27

  rjkz написав:
  beee написав:Судан, Йемен...
Вы на что намекаете? На парижкое метро в Киеве?😅


Я не намекаю.
Говорю открытым текстом - в надалеком будущем, генофонд Украины существенно изменится за счет представителей африканской (негроидной) рассы.
И "кто сюда поедет" в данном случае не вопрос.
Для очень многих на планете, условия жизни в Украине на несколько голов выше, чем в их странах.

При грамотному управлінні державою - демографічні проблеми можна вирішити. За 10 років. Ресурси тут є.

Питання в тому, щоб зберегти державу. На даний момент ситуація суттєво краща, ніж в лютому-липні 2022.

Побачимо, що дасть Московії мобілізація мільйона чоловік без достатньої техніки, з поганою логістикою і т.д.
Боже, бережи український народ, Америку та Великобританію!
Frant
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