Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Судан, Йемен... Вы на что намекаете? На парижкое метро в Киеве?😅
Я не намекаю. Говорю открытым текстом - в надалеком будущем, генофонд Украины существенно изменится за счет представителей африканской (негроидной) рассы. И "кто сюда поедет" в данном случае не вопрос. Для очень многих на планете, условия жизни в Украине на несколько голов выше, чем в их странах.
Мне кадеться нужно делать упор на Белорусов. Там по сравнению с московитами все еще адекватность наблюдаеться.
Я насмотрелся в Германии на всяких индусов с пакистанцами. Даже Германская бюрократия не может их в масе асимилировать. Они так и живут своими общинами. В Украине эти контингенты быстро собьбтся в кучи и устроят национальные гетто на подобие цыганских сел в Украине. Много пользы в Украине от цыган которые плодяться как бешенные ?
Ой+ написав:Половина від 52. З якої к-ті процеси стануть незворотні чи вже стали? Наступного року при будь якому розкладі далі буде зменшуватись народжуваність і т.д.
З того, що я спостерігаю - буде сплеск народжуваності. Справа в тому, що в Європу переважно повтікали жінки, які звикли до споживацтва, купівлі зайвих речей замість "традиційних" сімейних цінностей. На цьому фоні розпочався процес масового створення ЗСУшниками родин, в т.ч. і других. Сплеск народжуваності на цьому фоні буде трохи пізніше... Мобілізація в РФ означає, що війна триватиме скоріше за все протягом 23-24 року, за цей період, поки перші дружини сидять в Європі, або на курортах Західної України, військовозобов'язані напилять собі по двоє дітей з новими дружинами... Це не знімає питання індусок, пакістанок та афроукраїнок. Те що в в силовиків буде по 2 дружини в кінці війни (розлученням ніхто під час війни не займатиметься), означає то, що багітьом іншим лишаться іноземки.
beee написав:Судан, Йемен... Вы на что намекаете? На парижкое метро в Киеве?😅
Я не намекаю. Говорю открытым текстом - в надалеком будущем, генофонд Украины существенно изменится за счет представителей африканской (негроидной) рассы. И "кто сюда поедет" в данном случае не вопрос. Для очень многих на планете, условия жизни в Украине на несколько голов выше, чем в их странах.
При грамотному управлінні державою - демографічні проблеми можна вирішити. За 10 років. Ресурси тут є.
Питання в тому, щоб зберегти державу. На даний момент ситуація суттєво краща, ніж в лютому-липні 2022.
Побачимо, що дасть Московії мобілізація мільйона чоловік без достатньої техніки, з поганою логістикою і т.д. Боже, бережи український народ, Америку та Великобританію!
Ой+ написав:Половина від 52. З якої к-ті процеси стануть незворотні чи вже стали? Наступного року при будь якому розкладі далі буде зменшуватись народжуваність і т.д.
З того, що я спостерігаю - буде сплеск народжуваності. Справа в тому, що в Європу переважно повтікали жінки, які звикли до споживацтва, купівлі зайвих речей замість "традиційних" сімейних цінностей. На цьому фоні розпочався процес масового створення ЗСУшниками родин, в т.ч. і других. Сплеск народжуваності на цьому фоні буде трохи пізніше... Мобілізація в РФ означає, що війна триватиме скоріше за все протягом 23-24 року, за цей період, поки перші дружини сидять в Європі, або на курортах Західної України, військовозобов'язані напилять собі по двоє дітей з новими дружинами... Це не знімає питання індусок, пакістанок та афроукраїнок. Те що в в силовиків буде по 2 дружини в кінці війни (розлученням ніхто під час війни не займатиметься), означає то, що багітьом іншим лишаться іноземки.
Frant написав:При грамотному управлінні державою - демографічні проблеми можна вирішити. За 10 років. Ресурси тут є.
Як? До війни фертильність українських жінок була на рівні 1,16 (тобто на 2 дорослих 1,16 дитини). Для сталого населення треба 2. Для росту більше 2-х. Повиїзжали зараз в основному 18-35 років жінки (десь бачив польське дослідження). То ви думаєте зараз жінки з зарплатами 10 тис грн. 40+ років будут по пять дітей народжувати? За що вони їх будуть одягати годувати? А житло в них буде? Чи як в циган буде? Це взагалі набагато комплексніша проблема - ніж ляпати язиком як Денік, що завезуть негритянок і наклепають мільони потенціальних солдат.
airmax78 написав:AFDD - це диф автомат? Це зараз всі нормальні електрики ставлять.
ніт, це дугова защита від іскріння. коштує дорого, і робить все те що діф автомат, а також мікропроцессор аналізує споживання по фазі і еслі шо не так то вимикає. діф спрацьовує тільки на утечку, а ця штука - на зміну у характері споживання. провод десь відійшов і почав трохи іскрити - діф не спрацює. а ця штука да. в мене немає але хочу купити хочаб на освітлення, там де проводка йде по дереву.
airmax78 написав:AFDD - це диф автомат? Це зараз всі нормальні електрики ставлять.
ніт, це дугова защита від іскріння. коштує дорого, і робить все те що діф автомат, а також мікропроцессор аналізує споживання по фазі і еслі шо не так то вимикає. діф спрацьовує тільки на утечку, а ця штука - на зміну у характері споживання. провод десь відійшов і почав трохи іскрити - діф не спрацює. а ця штука да. в мене немає але хочу купити хочаб на освітлення, там де проводка йде по дереву.
airmax78 написав:AFDD - це диф автомат? Це зараз всі нормальні електрики ставлять.
ніт, це дугова защита від іскріння. коштує дорого, і робить все те що діф автомат, а також мікропроцессор аналізує споживання по фазі і еслі шо не так то вимикає. діф спрацьовує тільки на утечку, а ця штука - на зміну у характері споживання. провод десь відійшов і почав трохи іскрити - діф не спрацює. а ця штука да. в мене немає але хочу купити хочаб на освітлення, там де проводка йде по дереву.
Frant написав:При грамотному управлінні державою - демографічні проблеми можна вирішити. За 10 років. Ресурси тут є.
Як? До війни фертильність українських жінок була на рівні 1,16 (тобто на 2 дорослих 1,16 дитини). Для сталого населення треба 2. Для росту більше 2-х. Повиїзжали зараз в основному 18-35 років жінки (десь бачив польське дослідження). То ви думаєте зараз жінки з зарплатами 10 тис грн. 40+ років будут по пять дітей народжувати? За що вони їх будуть одягати годувати? А житло в них буде? Чи як в циган буде? Це взагалі набагато комплексніша проблема - ніж ляпати язиком як Денік, що завезуть негритянок і наклепають мільони потенціальних солдат.
На жаль знову впираємось в економіку. Поки держава не буде забезпечувати житлом безкоштовно всі сімї в кого 3 і більше дітей, та платити як в німеччині 200 євро на дитину, кіна не буде. Житлом нормальним, не в 25 поверхових панельних гетто десь біля промзони.
В Німеччині багато бідних сімей які заводять 3 і більше дітей заради 200 євро в міс. на дитину.
Арабами і індусами заселити не вихід. Ні до чого крім гетто це не приведе так як високоосвічені поїдуть в Європу і Америку, приїде люмпен тільки чорний.
Ой+ написав:Половина від 52. З якої к-ті процеси стануть незворотні чи вже стали? Наступного року при будь якому розкладі далі буде зменшуватись народжуваність і т.д.
З того, що я спостерігаю - буде сплеск народжуваності. Справа в тому, що в Європу переважно повтікали жінки, які звикли до споживацтва, купівлі зайвих речей замість "традиційних" сімейних цінностей. На цьому фоні розпочався процес масового створення ЗСУшниками родин, в т.ч. і других. Сплеск народжуваності на цьому фоні буде трохи пізніше... Мобілізація в РФ означає, що війна триватиме скоріше за все протягом 23-24 року, за цей період, поки перші дружини сидять в Європі, або на курортах Західної України, військовозобов'язані напилять собі по двоє дітей з новими дружинами... Це не знімає питання індусок, пакістанок та афроукраїнок. Те що в в силовиків буде по 2 дружини в кінці війни (розлученням ніхто під час війни не займатиметься), означає то, що багітьом іншим лишаться іноземки.
В основном из семейных выехали молодые мамы с детьми. Ну ясное дело, они склонны к потреблению - детей нужно одеть, накормить, игрушки купить, канцелярию в школу. "Идет процесс создания новых семей военными взамен выехавших"?))) - это вы лихо загнули, мысли не иначе как ядреным куревом навеяны. О двух жёнах тоже интересная мысль - с кальяном дурь мешали, не иначе. Но совсем чуть-чуть, потому что до четырех жен все же не добрались. Про неминуемый всплеск рождаемости на фоне выехавших миллионов женщин детородного возраста... Думаете оставшиеся мужчины друг с другом вдруг рост рождаемости обеспечат?)))