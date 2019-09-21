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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 40414243>
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 06:54

  rjkz написав:
  beee написав:Судан, Йемен...
Вы на что намекаете? На парижкое метро в Киеве?😅


Я не намекаю.
Говорю открытым текстом - в надалеком будущем, генофонд Украины существенно изменится за счет представителей африканской (негроидной) рассы.
И "кто сюда поедет" в данном случае не вопрос.
Для очень многих на планете, условия жизни в Украине на несколько голов выше, чем в их странах.



Мне кадеться нужно делать упор на Белорусов.
Там по сравнению с московитами все еще адекватность наблюдаеться.

Я насмотрелся в Германии на всяких индусов с пакистанцами.
Даже Германская бюрократия не может их в масе асимилировать.
Они так и живут своими общинами.
В Украине эти контингенты быстро собьбтся в кучи и устроят национальные гетто на подобие цыганских сел в Украине.
Много пользы в Украине от цыган которые плодяться как бешенные ?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 07:03

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  Ой+ написав:Половина від 52. З якої к-ті процеси стануть незворотні чи вже стали?
Наступного року при будь якому розкладі далі буде зменшуватись народжуваність і т.д.

З того, що я спостерігаю - буде сплеск народжуваності. Справа в тому, що в Європу переважно повтікали жінки, які звикли до споживацтва, купівлі зайвих речей замість "традиційних" сімейних цінностей. На цьому фоні розпочався процес масового створення ЗСУшниками родин, в т.ч. і других. Сплеск народжуваності на цьому фоні буде трохи пізніше...
Мобілізація в РФ означає, що війна триватиме скоріше за все протягом 23-24 року, за цей період, поки перші дружини сидять в Європі, або на курортах Західної України, військовозобов'язані напилять собі по двоє дітей з новими дружинами...
Це не знімає питання індусок, пакістанок та афроукраїнок. Те що в в силовиків буде по 2 дружини в кінці війни (розлученням ніхто під час війни не займатиметься), означає то, що багітьом іншим лишаться іноземки.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 07:27

  rjkz написав:
  beee написав:Судан, Йемен...
Вы на что намекаете? На парижкое метро в Киеве?😅


Я не намекаю.
Говорю открытым текстом - в надалеком будущем, генофонд Украины существенно изменится за счет представителей африканской (негроидной) рассы.
И "кто сюда поедет" в данном случае не вопрос.
Для очень многих на планете, условия жизни в Украине на несколько голов выше, чем в их странах.

При грамотному управлінні державою - демографічні проблеми можна вирішити. За 10 років. Ресурси тут є.

Питання в тому, щоб зберегти державу. На даний момент ситуація суттєво краща, ніж в лютому-липні 2022.

Побачимо, що дасть Московії мобілізація мільйона чоловік без достатньої техніки, з поганою логістикою і т.д.
Боже, бережи український народ, Америку та Великобританію!
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 08:51

  Denik написав:
  Ой+ написав:Половина від 52. З якої к-ті процеси стануть незворотні чи вже стали?
Наступного року при будь якому розкладі далі буде зменшуватись народжуваність і т.д.

З того, що я спостерігаю - буде сплеск народжуваності. Справа в тому, що в Європу переважно повтікали жінки, які звикли до споживацтва, купівлі зайвих речей замість "традиційних" сімейних цінностей. На цьому фоні розпочався процес масового створення ЗСУшниками родин, в т.ч. і других. Сплеск народжуваності на цьому фоні буде трохи пізніше...
Мобілізація в РФ означає, що війна триватиме скоріше за все протягом 23-24 року, за цей період, поки перші дружини сидять в Європі, або на курортах Західної України, військовозобов'язані напилять собі по двоє дітей з новими дружинами...
Це не знімає питання індусок, пакістанок та афроукраїнок. Те що в в силовиків буде по 2 дружини в кінці війни (розлученням ніхто під час війни не займатиметься), означає то, що багітьом іншим лишаться іноземки.

Боже який брєд! :x
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 08:56

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  Frant написав:При грамотному управлінні державою - демографічні проблеми можна вирішити. За 10 років. Ресурси тут є.

Як? До війни фертильність українських жінок була на рівні 1,16 (тобто на 2 дорослих 1,16 дитини). Для сталого населення треба 2. Для росту більше 2-х. Повиїзжали зараз в основному 18-35 років жінки (десь бачив польське дослідження). То ви думаєте зараз жінки з зарплатами 10 тис грн. 40+ років будут по пять дітей народжувати? За що вони їх будуть одягати годувати? А житло в них буде? Чи як в циган буде?
Це взагалі набагато комплексніша проблема - ніж ляпати язиком як Денік, що завезуть негритянок і наклепають мільони потенціальних солдат.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 08:58

  airmax78 написав:AFDD - це диф автомат? Це зараз всі нормальні електрики ставлять.


ніт, це дугова защита від іскріння. коштує дорого, і робить все те що діф автомат, а також мікропроцессор аналізує споживання по фазі і еслі шо не так то вимикає. діф спрацьовує тільки на утечку, а ця штука - на зміну у характері споживання. провод десь відійшов і почав трохи іскрити - діф не спрацює. а ця штука да. в мене немає але хочу купити хочаб на освітлення, там де проводка йде по дереву.

https://electrica-shop.com.ua/p36168-di ... W3EALw_wcB
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 09:23

  trololo написав:
  airmax78 написав:AFDD - це диф автомат? Це зараз всі нормальні електрики ставлять.


ніт, це дугова защита від іскріння. коштує дорого, і робить все те що діф автомат, а також мікропроцессор аналізує споживання по фазі і еслі шо не так то вимикає. діф спрацьовує тільки на утечку, а ця штука - на зміну у характері споживання. провод десь відійшов і почав трохи іскрити - діф не спрацює. а ця штука да. в мене немає але хочу купити хочаб на освітлення, там де проводка йде по дереву.

https://electrica-shop.com.ua/p36168-di ... W3EALw_wcB

А потім береш зубило і нафіг виломуєш ті автомати, бо невідомо від чого спрацьовує.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 09:34

  trololo написав:
  airmax78 написав:AFDD - це диф автомат? Це зараз всі нормальні електрики ставлять.


ніт, це дугова защита від іскріння. коштує дорого, і робить все те що діф автомат, а також мікропроцессор аналізує споживання по фазі і еслі шо не так то вимикає. діф спрацьовує тільки на утечку, а ця штука - на зміну у характері споживання. провод десь відійшов і почав трохи іскрити - діф не спрацює. а ця штука да. в мене немає але хочу купити хочаб на освітлення, там де проводка йде по дереву.

https://electrica-shop.com.ua/p36168-di ... W3EALw_wcB

У нас большинство новостроев сдастся с автоматами 4,5кА, а вы про AFDD
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 09:39

  BIGor написав:
  Frant написав:При грамотному управлінні державою - демографічні проблеми можна вирішити. За 10 років. Ресурси тут є.

Як? До війни фертильність українських жінок була на рівні 1,16 (тобто на 2 дорослих 1,16 дитини). Для сталого населення треба 2. Для росту більше 2-х. Повиїзжали зараз в основному 18-35 років жінки (десь бачив польське дослідження). То ви думаєте зараз жінки з зарплатами 10 тис грн. 40+ років будут по пять дітей народжувати? За що вони їх будуть одягати годувати? А житло в них буде? Чи як в циган буде?
Це взагалі набагато комплексніша проблема - ніж ляпати язиком як Денік, що завезуть негритянок і наклепають мільони потенціальних солдат.


На жаль знову впираємось в економіку.
Поки держава не буде забезпечувати житлом безкоштовно всі сімї в кого 3 і більше дітей, та платити як в німеччині 200 євро на дитину, кіна не буде.
Житлом нормальним, не в 25 поверхових панельних гетто десь біля промзони.

В Німеччині багато бідних сімей які заводять 3 і більше дітей заради 200 євро в міс. на дитину.

Арабами і індусами заселити не вихід. Ні до чого крім гетто це не приведе так як високоосвічені поїдуть в Європу і Америку, приїде люмпен тільки чорний.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 09:54

  Denik написав:
  Ой+ написав:Половина від 52. З якої к-ті процеси стануть незворотні чи вже стали?
Наступного року при будь якому розкладі далі буде зменшуватись народжуваність і т.д.

З того, що я спостерігаю - буде сплеск народжуваності. Справа в тому, що в Європу переважно повтікали жінки, які звикли до споживацтва, купівлі зайвих речей замість "традиційних" сімейних цінностей. На цьому фоні розпочався процес масового створення ЗСУшниками родин, в т.ч. і других. Сплеск народжуваності на цьому фоні буде трохи пізніше...
Мобілізація в РФ означає, що війна триватиме скоріше за все протягом 23-24 року, за цей період, поки перші дружини сидять в Європі, або на курортах Західної України, військовозобов'язані напилять собі по двоє дітей з новими дружинами...
Це не знімає питання індусок, пакістанок та афроукраїнок. Те що в в силовиків буде по 2 дружини в кінці війни (розлученням ніхто під час війни не займатиметься), означає то, що багітьом іншим лишаться іноземки.

В основном из семейных выехали молодые мамы с детьми.
Ну ясное дело, они склонны к потреблению - детей нужно одеть, накормить, игрушки купить, канцелярию в школу.
"Идет процесс создания новых семей военными взамен выехавших"?))) - это вы лихо загнули, мысли не иначе как ядреным куревом навеяны.
О двух жёнах тоже интересная мысль - с кальяном дурь мешали, не иначе. Но совсем чуть-чуть, потому что до четырех жен все же не добрались.
Про неминуемый всплеск рождаемости на фоне выехавших миллионов женщин детородного возраста... Думаете оставшиеся мужчины друг с другом вдруг рост рождаемости обеспечат?)))
antey1969
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