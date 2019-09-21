Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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beee написав:Судан, Йемен... Вы на что намекаете? На парижкое метро в Киеве?😅
Я не намекаю. Говорю открытым текстом - в надалеком будущем, генофонд Украины существенно изменится за счет представителей африканской (негроидной) рассы. И "кто сюда поедет" в данном случае не вопрос. Для очень многих на планете, условия жизни в Украине на несколько голов выше, чем в их странах.
Мне кадеться нужно делать упор на Белорусов. Там по сравнению с московитами все еще адекватность наблюдаеться.
Я насмотрелся в Германии на всяких индусов с пакистанцами. Даже Германская бюрократия не может их в масе асимилировать. Они так и живут своими общинами. В Украине эти контингенты быстро собьбтся в кучи и устроят национальные гетто на подобие цыганских сел в Украине. Много пользы в Украине от цыган которые плодяться как бешенные ?
Гендерный фильтр - нужны преимущественно женщины, чтобы создавать семьи с украинцами. Образовательный уровень не так важен - многие будут домохозяйками. Беларусы та еще вата, ордловцы и крымчане хоть пожили когда-то в демократической Украине, а беларусы из совка не выбирались. Поэтому, им никаких поблажек, на правах нигерийцев и индийцев. Наслушался молодых беларусок - "чё эти украинцы отпираются от минсих соглашений, все равно донбасс по-другому не вернут". С другой стороны, с т.з культа потребления мало чем отличаются от украинок. Если завозить, то по репарациям, без прав и только с функцией прямого назначения.
rjkz написав: Я не намекаю. Говорю открытым текстом - в надалеком будущем, генофонд Украины существенно изменится за счет представителей африканской (негроидной) рассы. И "кто сюда поедет" в данном случае не вопрос. Для очень многих на планете, условия жизни в Украине на несколько голов выше, чем в их странах.
Мне кадеться нужно делать упор на Белорусов. Там по сравнению с московитами все еще адекватность наблюдаеться.
Я насмотрелся в Германии на всяких индусов с пакистанцами. Даже Германская бюрократия не может их в масе асимилировать. Они так и живут своими общинами. В Украине эти контингенты быстро собьбтся в кучи и устроят национальные гетто на подобие цыганских сел в Украине. Много пользы в Украине от цыган которые плодяться как бешенные ?
Гендерный фильтр - нужны преимущественно женщины, чтобы создавать семьи с украинцами. Образовательный уровень не так важен - многие будут домохозяйками. Беларусы та еще вата, ордловцы и крымчане хоть пожили когда-то в демократической Украине, а беларусы из совка не выбирались. Поэтому, им никаких поблажек, на правах нигерийцев и индийцев. Наслушался молодых беларусок - "чё эти украинцы отпираются от минсих соглашений, все равно донбасс по-другому не вернут". С другой стороны, с т.з культа потребления мало чем отличаются от украинок. Если завозить, то по репарациям, без прав и только с функцией прямого назначения.
Білоруси - народ без роду і племені, нація колгоспників. Ті ж московити, тільки в профіль.
airmax78 написав:AFDD - це диф автомат? Це зараз всі нормальні електрики ставлять.
ніт, це дугова защита від іскріння. коштує дорого, і робить все те що діф автомат, а також мікропроцессор аналізує споживання по фазі і еслі шо не так то вимикає. діф спрацьовує тільки на утечку, а ця штука - на зміну у характері споживання. провод десь відійшов і почав трохи іскрити - діф не спрацює. а ця штука да. в мене немає але хочу купити хочаб на освітлення, там де проводка йде по дереву.