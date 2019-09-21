RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Ринок нерухомості. Вільне
спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 09:56

  Хомякоид написав:
  rjkz написав:
  beee написав:Судан, Йемен...
Вы на что намекаете? На парижкое метро в Киеве?😅


Я не намекаю.
Говорю открытым текстом - в надалеком будущем, генофонд Украины существенно изменится за счет представителей африканской (негроидной) рассы.
И "кто сюда поедет" в данном случае не вопрос.
Для очень многих на планете, условия жизни в Украине на несколько голов выше, чем в их странах.



Мне кадеться нужно делать упор на Белорусов.
Там по сравнению с московитами все еще адекватность наблюдаеться.

Я насмотрелся в Германии на всяких индусов с пакистанцами.
Даже Германская бюрократия не может их в масе асимилировать.
Они так и живут своими общинами.
В Украине эти контингенты быстро собьбтся в кучи и устроят национальные гетто на подобие цыганских сел в Украине.
Много пользы в Украине от цыган которые плодяться как бешенные ?


Гендерный фильтр - нужны преимущественно женщины, чтобы создавать семьи с украинцами. Образовательный уровень не так важен - многие будут домохозяйками.
Беларусы та еще вата, ордловцы и крымчане хоть пожили когда-то в демократической Украине, а беларусы из совка не выбирались. Поэтому, им никаких поблажек, на правах нигерийцев и индийцев. Наслушался молодых беларусок - "чё эти украинцы отпираются от минсих соглашений, все равно донбасс по-другому не вернут". С другой стороны, с т.з культа потребления мало чем отличаются от украинок. Если завозить, то по репарациям, без прав и только с функцией прямого назначения.
fox767676
 
Повідомлень: 417
З нами з: 13.06.20
Подякував: 209 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 10:16

  fox767676 написав:
  Хомякоид написав:
  rjkz написав:
Я не намекаю.
Говорю открытым текстом - в надалеком будущем, генофонд Украины существенно изменится за счет представителей африканской (негроидной) рассы.
И "кто сюда поедет" в данном случае не вопрос.
Для очень многих на планете, условия жизни в Украине на несколько голов выше, чем в их странах.



Мне кадеться нужно делать упор на Белорусов.
Там по сравнению с московитами все еще адекватность наблюдаеться.

Я насмотрелся в Германии на всяких индусов с пакистанцами.
Даже Германская бюрократия не может их в масе асимилировать.
Они так и живут своими общинами.
В Украине эти контингенты быстро собьбтся в кучи и устроят национальные гетто на подобие цыганских сел в Украине.
Много пользы в Украине от цыган которые плодяться как бешенные ?


Гендерный фильтр - нужны преимущественно женщины, чтобы создавать семьи с украинцами. Образовательный уровень не так важен - многие будут домохозяйками.
Беларусы та еще вата, ордловцы и крымчане хоть пожили когда-то в демократической Украине, а беларусы из совка не выбирались. Поэтому, им никаких поблажек, на правах нигерийцев и индийцев. Наслушался молодых беларусок - "чё эти украинцы отпираются от минсих соглашений, все равно донбасс по-другому не вернут". С другой стороны, с т.з культа потребления мало чем отличаются от украинок. Если завозить, то по репарациям, без прав и только с функцией прямого назначения.

Білоруси - народ без роду і племені, нація колгоспників.
Ті ж московити, тільки в профіль.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22999
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1463 раз.
Подякували: 2419 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 10:19

  Bolt написав:
  trololo написав:
  airmax78 написав:AFDD - це диф автомат? Це зараз всі нормальні електрики ставлять.


ніт, це дугова защита від іскріння. коштує дорого, і робить все те що діф автомат, а також мікропроцессор аналізує споживання по фазі і еслі шо не так то вимикає. діф спрацьовує тільки на утечку, а ця штука - на зміну у характері споживання. провод десь відійшов і почав трохи іскрити - діф не спрацює. а ця штука да. в мене немає але хочу купити хочаб на освітлення, там де проводка йде по дереву.

https://electrica-shop.com.ua/p36168-di ... W3EALw_wcB

А потім береш зубило і нафіг виломуєш ті автомати, бо невідомо від чого спрацьовує.

100%.
Всі ці фокуси, типу "розумний будинок", через певний час починають жити своїм життям.
Тобто певні компоненти - плюс, добре.
Проте, як кажуть поляки, "Що занадто, то не здраво!"
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22999
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1463 раз.
Подякували: 2419 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 40414243
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Питання безпеки в контексті нерухомості 1 ... 11, 12, 13
UA » Вів 02 лис, 2021 18:52
128 14105
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 гру, 2021 23:13
UA
Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції 1 ... 6, 7, 8
vladus17 » Суб 21 вер, 2019 20:33
79 21757
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лис, 2021 18:45
Хомякоид
Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя 1 ... 20, 21, 22
Хомякоид » Вів 17 гру, 2019 12:18
212 43932
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 18:47
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4662)
23.09.2022 11:10
Звернення (1)
23.09.2022 10:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.