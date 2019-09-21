RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Ринок нерухомості. Вільне
спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 12:45

  trololo написав:
  airmax78 написав:AFDD - це диф автомат? Це зараз всі нормальні електрики ставлять.


ніт, це дугова защита від іскріння. коштує дорого, і робить все те що діф автомат, а також мікропроцессор аналізує споживання по фазі і еслі шо не так то вимикає. діф спрацьовує тільки на утечку, а ця штука - на зміну у характері споживання. провод десь відійшов і почав трохи іскрити - діф не спрацює. а ця штука да. в мене немає але хочу купити хочаб на освітлення, там де проводка йде по дереву.

https://electrica-shop.com.ua/p36168-di ... W3EALw_wcB

Тобто що, є УЗО, є більш просунутий Діфавтомат, а це щось ще більш просунуте? При цьому всі три вглядають приблизно однаково.
airmax78
 
Повідомлень: 40949
З нами з: 25.10.12
Подякував: 948 раз.
Подякували: 5070 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 40414243
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Питання безпеки в контексті нерухомості 1 ... 11, 12, 13
UA » Вів 02 лис, 2021 18:52
128 14113
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 гру, 2021 23:13
UA
Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції 1 ... 6, 7, 8
vladus17 » Суб 21 вер, 2019 20:33
79 21757
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лис, 2021 18:45
Хомякоид
Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя 1 ... 20, 21, 22
Хомякоид » Вів 17 гру, 2019 12:18
212 43937
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 18:47
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4672)
23.09.2022 15:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.