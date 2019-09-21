Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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airmax78 написав:AFDD - це диф автомат? Це зараз всі нормальні електрики ставлять.
ніт, це дугова защита від іскріння. коштує дорого, і робить все те що діф автомат, а також мікропроцессор аналізує споживання по фазі і еслі шо не так то вимикає. діф спрацьовує тільки на утечку, а ця штука - на зміну у характері споживання. провод десь відійшов і почав трохи іскрити - діф не спрацює. а ця штука да. в мене немає але хочу купити хочаб на освітлення, там де проводка йде по дереву.