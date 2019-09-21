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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 12:45

  trololo написав:
  airmax78 написав:AFDD - це диф автомат? Це зараз всі нормальні електрики ставлять.


ніт, це дугова защита від іскріння. коштує дорого, і робить все те що діф автомат, а також мікропроцессор аналізує споживання по фазі і еслі шо не так то вимикає. діф спрацьовує тільки на утечку, а ця штука - на зміну у характері споживання. провод десь відійшов і почав трохи іскрити - діф не спрацює. а ця штука да. в мене немає але хочу купити хочаб на освітлення, там де проводка йде по дереву.

https://electrica-shop.com.ua/p36168-di ... W3EALw_wcB

Тобто що, є УЗО, є більш просунутий Діфавтомат, а це щось ще більш просунуте? При цьому всі три вглядають приблизно однаково.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:58

  Frant написав:
  rjkz написав:
  beee написав:Судан, Йемен...
Вы на что намекаете? На парижкое метро в Киеве?😅


Я не намекаю.
Говорю открытым текстом - в надалеком будущем, генофонд Украины существенно изменится за счет представителей африканской (негроидной) рассы.
И "кто сюда поедет" в данном случае не вопрос.
Для очень многих на планете, условия жизни в Украине на несколько голов выше, чем в их странах.

При грамотному управлінні державою - демографічні проблеми можна вирішити. За 10 років. Ресурси тут є.

Питання в тому, щоб зберегти державу. На даний момент ситуація суттєво краща, ніж в лютому-липні 2022.

Побачимо, що дасть Московії моГілізація мільйона чоловік без достатньої техніки, з поганою логістикою і т.д.
Боже, бережи український народ, Америку та Великобританію!


Профессор, а правописание хромает.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:00

  BIGor написав:
  Denik написав:
  Ой+ написав:Половина від 52. З якої к-ті процеси стануть незворотні чи вже стали?
Наступного року при будь якому розкладі далі буде зменшуватись народжуваність і т.д.

З того, що я спостерігаю - буде сплеск народжуваності. Справа в тому, що в Європу переважно повтікали жінки, які звикли до споживацтва, купівлі зайвих речей замість "традиційних" сімейних цінностей. На цьому фоні розпочався процес масового створення ЗСУшниками родин, в т.ч. і других. Сплеск народжуваності на цьому фоні буде трохи пізніше...
Мобілізація в РФ означає, що війна триватиме скоріше за все протягом 23-24 року, за цей період, поки перші дружини сидять в Європі, або на курортах Західної України, військовозобов'язані напилять собі по двоє дітей з новими дружинами...
Це не знімає питання індусок, пакістанок та афроукраїнок. Те що в в силовиків буде по 2 дружини в кінці війни (розлученням ніхто під час війни не займатиметься), означає то, що багітьом іншим лишаться іноземки.

Боже який брєд! :x


Это он зеленой энергетики перекурил
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:06

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

макс, это случайно не твоя квартира?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/id-3 ... Pn1qG.html
Олежан
 
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  #<1 ... 40414243
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