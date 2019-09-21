Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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airmax78 написав:AFDD - це диф автомат? Це зараз всі нормальні електрики ставлять.
ніт, це дугова защита від іскріння. коштує дорого, і робить все те що діф автомат, а також мікропроцессор аналізує споживання по фазі і еслі шо не так то вимикає. діф спрацьовує тільки на утечку, а ця штука - на зміну у характері споживання. провод десь відійшов і почав трохи іскрити - діф не спрацює. а ця штука да. в мене немає але хочу купити хочаб на освітлення, там де проводка йде по дереву.
beee написав:Судан, Йемен... Вы на что намекаете? На парижкое метро в Киеве?😅
Я не намекаю. Говорю открытым текстом - в надалеком будущем, генофонд Украины существенно изменится за счет представителей африканской (негроидной) рассы. И "кто сюда поедет" в данном случае не вопрос. Для очень многих на планете, условия жизни в Украине на несколько голов выше, чем в их странах.
При грамотному управлінні державою - демографічні проблеми можна вирішити. За 10 років. Ресурси тут є.
Питання в тому, щоб зберегти державу. На даний момент ситуація суттєво краща, ніж в лютому-липні 2022.
Побачимо, що дасть Московії моГілізація мільйона чоловік без достатньої техніки, з поганою логістикою і т.д. Боже, бережи український народ, Америку та Великобританію!
Ой+ написав:Половина від 52. З якої к-ті процеси стануть незворотні чи вже стали? Наступного року при будь якому розкладі далі буде зменшуватись народжуваність і т.д.
З того, що я спостерігаю - буде сплеск народжуваності. Справа в тому, що в Європу переважно повтікали жінки, які звикли до споживацтва, купівлі зайвих речей замість "традиційних" сімейних цінностей. На цьому фоні розпочався процес масового створення ЗСУшниками родин, в т.ч. і других. Сплеск народжуваності на цьому фоні буде трохи пізніше... Мобілізація в РФ означає, що війна триватиме скоріше за все протягом 23-24 року, за цей період, поки перші дружини сидять в Європі, або на курортах Західної України, військовозобов'язані напилять собі по двоє дітей з новими дружинами... Це не знімає питання індусок, пакістанок та афроукраїнок. Те що в в силовиків буде по 2 дружини в кінці війни (розлученням ніхто під час війни не займатиметься), означає то, що багітьом іншим лишаться іноземки.
airmax78 написав:Тобто що, є УЗО, є більш просунутий Діфавтомат, а це щось ще більш просунуте? При цьому всі три вглядають приблизно однаково.
ну але в ціні AFDD самі бачите 6-7 тис норм бренд. за одну позицію, на яку все не кинеш, бо кажуть дуже чуттєвий аппарат. іек буде вдвічі дешевле але самі розумієте. то дуже тонкі матерії для китайців.