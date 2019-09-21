Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Судан, Йемен... Вы на что намекаете? На парижкое метро в Киеве?😅
Я не намекаю. Говорю открытым текстом - в надалеком будущем, генофонд Украины существенно изменится за счет представителей африканской (негроидной) рассы. И "кто сюда поедет" в данном случае не вопрос. Для очень многих на планете, условия жизни в Украине на несколько голов выше, чем в их странах.
Мне кадеться нужно делать упор на Белорусов. Там по сравнению с московитами все еще адекватность наблюдаеться.
Я насмотрелся в Германии на всяких индусов с пакистанцами. Даже Германская бюрократия не может их в масе асимилировать. Они так и живут своими общинами. В Украине эти контингенты быстро собьбтся в кучи и устроят национальные гетто на подобие цыганских сел в Украине. Много пользы в Украине от цыган которые плодяться как бешенные ?
airmax78 написав:AFDD - це диф автомат? Це зараз всі нормальні електрики ставлять.
ніт, це дугова защита від іскріння. коштує дорого, і робить все те що діф автомат, а також мікропроцессор аналізує споживання по фазі і еслі шо не так то вимикає. діф спрацьовує тільки на утечку, а ця штука - на зміну у характері споживання. провод десь відійшов і почав трохи іскрити - діф не спрацює. а ця штука да. в мене немає але хочу купити хочаб на освітлення, там де проводка йде по дереву.
airmax78 написав:AFDD - це диф автомат? Це зараз всі нормальні електрики ставлять.
ніт, це дугова защита від іскріння. коштує дорого, і робить все те що діф автомат, а також мікропроцессор аналізує споживання по фазі і еслі шо не так то вимикає. діф спрацьовує тільки на утечку, а ця штука - на зміну у характері споживання. провод десь відійшов і почав трохи іскрити - діф не спрацює. а ця штука да. в мене немає але хочу купити хочаб на освітлення, там де проводка йде по дереву.
airmax78 написав:AFDD - це диф автомат? Це зараз всі нормальні електрики ставлять.
ніт, це дугова защита від іскріння. коштує дорого, і робить все те що діф автомат, а також мікропроцессор аналізує споживання по фазі і еслі шо не так то вимикає. діф спрацьовує тільки на утечку, а ця штука - на зміну у характері споживання. провод десь відійшов і почав трохи іскрити - діф не спрацює. а ця штука да. в мене немає але хочу купити хочаб на освітлення, там де проводка йде по дереву.
airmax78 написав:AFDD - це диф автомат? Це зараз всі нормальні електрики ставлять.
ніт, це дугова защита від іскріння. коштує дорого, і робить все те що діф автомат, а також мікропроцессор аналізує споживання по фазі і еслі шо не так то вимикає. діф спрацьовує тільки на утечку, а ця штука - на зміну у характері споживання. провод десь відійшов і почав трохи іскрити - діф не спрацює. а ця штука да. в мене немає але хочу купити хочаб на освітлення, там де проводка йде по дереву.
beee написав:Судан, Йемен... Вы на что намекаете? На парижкое метро в Киеве?😅
Я не намекаю. Говорю открытым текстом - в надалеком будущем, генофонд Украины существенно изменится за счет представителей африканской (негроидной) рассы. И "кто сюда поедет" в данном случае не вопрос. Для очень многих на планете, условия жизни в Украине на несколько голов выше, чем в их странах.
При грамотному управлінні державою - демографічні проблеми можна вирішити. За 10 років. Ресурси тут є.
Питання в тому, щоб зберегти державу. На даний момент ситуація суттєво краща, ніж в лютому-липні 2022.
Побачимо, що дасть Московії моГілізація мільйона чоловік без достатньої техніки, з поганою логістикою і т.д. Боже, бережи український народ, Америку та Великобританію!
airmax78 написав:Тобто що, є УЗО, є більш просунутий Діфавтомат, а це щось ще більш просунуте? При цьому всі три вглядають приблизно однаково.
ну але в ціні AFDD самі бачите 6-7 тис норм бренд. за одну позицію, на яку все не кинеш, бо кажуть дуже чуттєвий аппарат. іек буде вдвічі дешевле але самі розумієте. то дуже тонкі матерії для китайців.