smdtranz написав:rjkz
слежу понемногу за рынком в указаной ценовой категории.
и если в июне-июле был широкий выбор норм квартир по 250-300куе, то сейчас почему то объяв намного меньше, так еще и одну квартиру по 5 раз выкладывают, только проматывай списки.
остался или неадекват по цене, или неадекват по планировке, по типу кривых самодельных двухуровневых квартир.
то ли с продажи поснимали, то ли еще что
Да, есть такое.
Могу привести пример из того дома, где продавалось за 459, а сейчас 319 1бдрм.
Была с офигенным по местным меркам ремонтом за 699.
Снята с маркета. Владелец - племянник знакомой.
На КРЖН такой резкой волатильности нет по причине практически полного отсутствия кредитного плеча. Люди покупают "за свои". Но от мировых тенденций никуда не денешься, хоть некоторые местные бетонооптимисты и прячут голову в песок аки страусы "а мы то тут каким боком?". Но это приводит просто к остановке КРЖН, а во всем остальном мире рынок быстрее реагирует на изменившиеся условия и быстрее восстанавливается.