RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Ринок нерухомості. Вільне
спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 14:54

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  smdtranz написав:rjkz

слежу понемногу за рынком в указаной ценовой категории.
и если в июне-июле был широкий выбор норм квартир по 250-300куе, то сейчас почему то объяв намного меньше, так еще и одну квартиру по 5 раз выкладывают, только проматывай списки.
остался или неадекват по цене, или неадекват по планировке, по типу кривых самодельных двухуровневых квартир.

то ли с продажи поснимали, то ли еще что


Да, есть такое.
Могу привести пример из того дома, где продавалось за 459, а сейчас 319 1бдрм.
Была с офигенным по местным меркам ремонтом за 699.
Снята с маркета. Владелец - племянник знакомой.
На КРЖН такой резкой волатильности нет по причине практически полного отсутствия кредитного плеча. Люди покупают "за свои". Но от мировых тенденций никуда не денешься, хоть некоторые местные бетонооптимисты и прячут голову в песок аки страусы "а мы то тут каким боком?". Но это приводит просто к остановке КРЖН, а во всем остальном мире рынок быстрее реагирует на изменившиеся условия и быстрее восстанавливается.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13740
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7168 раз.
Подякували: 4235 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 17:38

  rjkz написав:
  smdtranz написав:rjkz

слежу понемногу за рынком в указаной ценовой категории.
и если в июне-июле был широкий выбор норм квартир по 250-300куе, то сейчас почему то объяв намного меньше, так еще и одну квартиру по 5 раз выкладывают, только проматывай списки.
остался или неадекват по цене, или неадекват по планировке, по типу кривых самодельных двухуровневых квартир.

то ли с продажи поснимали, то ли еще что


Да, есть такое.
Могу привести пример из того дома, где продавалось за 459, а сейчас 319 1бдрм.
Была с офигенным по местным меркам ремонтом за 699.
Снята с маркета. Владелец - племянник знакомой.
На КРЖН такой резкой волатильности нет по причине практически полного отсутствия кредитного плеча. Люди покупают "за свои". Но от мировых тенденций никуда не денешься, хоть некоторые местные бетонооптимисты и прячут голову в песок аки страусы "а мы то тут каким боком?". Но это приводит просто к остановке КРЖН, а во всем остальном мире рынок быстрее реагирует на изменившиеся условия и быстрее восстанавливается.

Просто благодаря отсутствию ипотеки, КРЖН - это тихая гавань. Все знают, что тут шары не будет. Поэтому ценники - железобетонные.
airmax78
 
Повідомлень: 40973
З нами з: 25.10.12
Подякував: 948 раз.
Подякували: 5076 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 40414243
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Питання безпеки в контексті нерухомості 1 ... 11, 12, 13
UA » Вів 02 лис, 2021 18:52
128 14122
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 гру, 2021 23:13
UA
Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції 1 ... 6, 7, 8
vladus17 » Суб 21 вер, 2019 20:33
79 21766
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лис, 2021 18:45
Хомякоид
Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя 1 ... 20, 21, 22
Хомякоид » Вів 17 гру, 2019 12:18
212 43960
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 18:47
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1623)
25.09.2022 18:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.