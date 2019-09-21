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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 вер, 2022 11:40
reus
И давайте немного глубже пойдем.
Им выставили счета за благоустройство здания, потому что они банально могут без особых проблем их оплатить.
У нас же треть страны на субсидии, коммуналку самостоятельно оплатить не могут, ибо или еда, или коммуналка - одно из двух. Какие доп. счета могут быть в таком случае? Не надо сравнивать теплое с мягким.
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Додано: Пон 26 вер, 2022 11:58
antey1969 написав:reus
И давайте немного глубже пойдем.
Им выставили счета за благоустройство здания, потому что они банально могут без особых проблем их оплатить.
У нас же треть страны на субсидии, коммуналку самостоятельно оплатить не могут, ибо или еда, или коммуналка - одно из двух. Какие доп. счета могут быть в таком случае? Не надо сравнивать теплое с мягким.
Собственность, это не только права, а и обязанность. Собственность не заканчивается границами квартиры. Если это многоквартирный дом, то есть еще и общая неделимая собственность, которая должна обслуживаться за счет всех владельцев. Вы же, наверняка, будете возмущаться, если владельцу частного дома за счет города/государства, будут ремонтировать/менять крышу, фасад, окна, менять забор, плитку во дворе и т. д.? Так чем владелец частного дома отличается от владельца квартиры? И он тоже может быть бедным не сможет оплатить ремонт и получать субсидии. Мои родители, например пенсионеры, не копейки не получили от государства за замену окон, дверей, утепление фасада и т. д. Оплатил я расходы. Но чем они отличаются от пенсионеров владельцев квартиры, которые не должны платить за благоустройство, как вы утверждаете?
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reus
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Додано: Пон 26 вер, 2022 12:05
antey1969
И у них(уже вас) эти счета не через корбановские суды взыскивают с подменой данных в реестре собственников, а предлагают либо сразу с нехилой скидкой оплатить, что делает почти никто, либо дают рассрочку на херзнаскоко лет. Не под процент, как у нас "земляки" карты кредитные с окуенным кэшбеком и 92мя днями льготного периода впаривают, под 60% годовых и 6% обналички кредитных средств, а прсто а рассрочку. Хоть на 20 лет.
Вроде Гольдштейны всё те же - но память о крематориях сильна.
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Додано: Пон 26 вер, 2022 12:09
reus написав: antey1969 написав:reus
И давайте немного глубже пойдем.
Им выставили счета за благоустройство здания, потому что они банально могут без особых проблем их оплатить.
У нас же треть страны на субсидии, коммуналку самостоятельно оплатить не могут, ибо или еда, или коммуналка - одно из двух. Какие доп. счета могут быть в таком случае? Не надо сравнивать теплое с мягким.
Собственность, это не только права, а и обязанность. Собственность не заканчивается границами квартиры. Если это многоквартирный дом, то есть еще и общая неделимая собственность, которая должна обслуживаться за счет всех владельцев. Вы же, наверняка, будете возмущаться, если владельцу частного дома за счет города/государства, будут ремонтировать/менять крышу, фасад, окна, менять забор, плитку во дворе и т. д.? Так чем владелец частного дома отличается от владельца квартиры? И он тоже может быть бедным не сможет оплатить ремонт и получать субсидии. Мои родители, например пенсионеры, не копейки не получили от государства за замену окон, дверей, утепление фасада и т. д. Оплатил я расходы. Но чем они отличаются от пенсионеров владельцев квартиры, которые не должны платить за благоустройство, как вы утверждаете?
Теоретически вы абсолютно правы.
Но в данном случае ваша абсолютно правильная теория расшибает свой лоб об возможности значительной части населения.
Если пенс без костыля ходить не может, то вы никак его не заставите пробежать марафон, и слова о том, что вы своих родителей прокатили до финиша на авто здесь ничем не помогут.
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Додано: Пон 26 вер, 2022 12:09
antey1969 написав:reus
И давайте немного глубже пойдем.
Им выставили счета за благоустройство здания, потому что они банально могут без особых проблем их оплатить.
У нас же треть страны на субсидии, коммуналку самостоятельно оплатить не могут, ибо или еда, или коммуналка - одно из двух. Какие доп. счета могут быть в таком случае? Не надо сравнивать теплое с мягким.
На это тоже есть ответ в конце моего предыдущего поста о Кацманах и немецких печках.
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Додано: Пон 26 вер, 2022 12:14
Строительство паркинга, почти уверен, либо авансировали покупатели либо подписывали договора о дальнейшем выкупе. Потому что когда я заикнулся за паркоместо - доктор мне мой сказал, что за все годы его жизни в этом доме ему вымутить себе паркоместо так и не удалось.
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Додано: Пон 26 вер, 2022 12:17
antey1969 написав: reus написав:
Собственность, это не только права, а и обязанность. Собственность не заканчивается границами квартиры. Если это многоквартирный дом, то есть еще и общая неделимая собственность, которая должна обслуживаться за счет всех владельцев. Вы же, наверняка, будете возмущаться, если владельцу частного дома за счет города/государства, будут ремонтировать/менять крышу, фасад, окна, менять забор, плитку во дворе и т. д.? Так чем владелец частного дома отличается от владельца квартиры? И он тоже может быть бедным не сможет оплатить ремонт и получать субсидии. Мои родители, например пенсионеры, не копейки не получили от государства за замену окон, дверей, утепление фасада и т. д. Оплатил я расходы. Но чем они отличаются от пенсионеров владельцев квартиры, которые не должны платить за благоустройство, как вы утверждаете?
Теоретически вы абсолютно правы.
Но в данном случае ваша абсолютно правильная теория расшибает свой лоб об возможности значительной части населения.
Если пенс без костыля ходить не может, то вы никак его не заставите пробежать марафон, и слова о том, что вы своих родителей прокатили до финиша на авто здесь ничем не помогут.
Это сложный и многогранный вопрос. И начинается он, к сожалению, даже не с финансовых возможностей. У покупателей ФК, например, с фин возможностями полный порядок. Но предложи им сейчас восстановить их убитый в гуано ЖК - будете иметь что послушать.
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Додано: Пон 26 вер, 2022 12:24
antey1969 написав:
Теоретически вы абсолютно правы.
Но в данном случае ваша абсолютно правильная теория расшибает свой лоб об возможности значительной части населения.
Если пенс без костыля ходить не может, то вы никак его не заставите пробежать марафон, и слова о том, что вы своих родителей прокатили до финиша на авто здесь ничем не помогут.
Наверняка, можно придумать, как решать этот вопрос. Например, если общим собранием большинство собственников приняло решение о благоустройстве дома, а не все имеют возможность уплатить расходы, то платит за них государство с правом вернуть деньги, когда собственник уйдет в мир иной. Если есть наследники, то, пожалуйста, верните долг и получайте наследство, если нет аукцион и наследник получает остаток после компенсации долга. Можно еще что-то придумать, но проблема в том, что эти вещи не будут поддерживаться избирателями, поэтому властям не интересно. У нас поддерживаются только популизм, поэтому как в германии у нас еще долго не будет.
Востаннє редагувалось reus
в Пон 26 вер, 2022 12:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 26 вер, 2022 12:27
Почему мой дом 1951 года выглядит лучше чем 95% домов в Киеве? Грустно блд.
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Додано: Пон 26 вер, 2022 12:29
airmax78 написав:
Это сложный и многогранный вопрос. И начинается он, к сожалению, даже не с финансовых возможностей. У покупателей ФК, например, с фин возможностями полный порядок. Но предложи им сейчас восстановить их убитый в гуано ЖК - будете иметь что послушать.
Нет жестких правил, контроля и санкций. Для начала нужно навести порядок с парковками в неположенных местах, это на много проще , но никому не нужно. Электорат не поддержит
Жлобы рулят!
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