Додано: Пон 26 вер, 2022 11:58

antey1969 написав: reus

И давайте немного глубже пойдем.

Им выставили счета за благоустройство здания, потому что они банально могут без особых проблем их оплатить.

У нас же треть страны на субсидии, коммуналку самостоятельно оплатить не могут, ибо или еда, или коммуналка - одно из двух. Какие доп. счета могут быть в таком случае? Не надо сравнивать теплое с мягким. И давайте немного глубже пойдем.Им выставили счета за благоустройство здания, потому что они банально могут без особых проблем их оплатить.У нас же треть страны на субсидии, коммуналку самостоятельно оплатить не могут, ибо или еда, или коммуналка - одно из двух. Какие доп. счета могут быть в таком случае? Не надо сравнивать теплое с мягким.

Собственность, это не только права, а и обязанность. Собственность не заканчивается границами квартиры. Если это многоквартирный дом, то есть еще и общая неделимая собственность, которая должна обслуживаться за счет всех владельцев. Вы же, наверняка, будете возмущаться, если владельцу частного дома за счет города/государства, будут ремонтировать/менять крышу, фасад, окна, менять забор, плитку во дворе и т. д.? Так чем владелец частного дома отличается от владельца квартиры? И он тоже может быть бедным не сможет оплатить ремонт и получать субсидии. Мои родители, например пенсионеры, не копейки не получили от государства за замену окон, дверей, утепление фасада и т. д. Оплатил я расходы. Но чем они отличаются от пенсионеров владельцев квартиры, которые не должны платить за благоустройство, как вы утверждаете?