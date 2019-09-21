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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 45464748
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 12:31

  airmax78 написав:Почему мой дом 1951 года выглядит лучше чем 95% домов в Киеве? Грустно блд.

Потому, что они не жили при "развитом социализме" 73 года! Ментальность общества другая!
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 12:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  antey1969 написав:Им выставили счета за благоустройство здания, потому что они банально могут без особых проблем их оплатить.
Да и еще забыл добавить, у них те, кто не мог уплатить переехали в социальное жилье, остались собственники, которые платежеспособные. Там тоже есть бедные, но если они не имеют возможность содержать свою собственность, то просто ее теряют. Мы тоже придем к такому формату, но пАпиЗже. Когда человек не имеет возможности содержать автомобиль, то он пересаживается на общественный транспорт.
reus
 
Повідомлень: 3832
З нами з: 21.03.12
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1083 раз.
 
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  #<1 ... 45464748
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