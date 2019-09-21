Потому, что они не жили при "развитом социализме" 73 года! Ментальность общества другая!
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Додано: Пон 26 вер, 2022 12:31
Додано: Пон 26 вер, 2022 12:39
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Да и еще забыл добавить, у них те, кто не мог уплатить переехали в социальное жилье, остались собственники, которые платежеспособные. Там тоже есть бедные, но если они не имеют возможность содержать свою собственность, то просто ее теряют. Мы тоже придем к такому формату, но пАпиЗже. Когда человек не имеет возможности содержать автомобиль, то он пересаживается на общественный транспорт.
Додано: Пон 26 вер, 2022 14:44
В Киеве тоже дома 1951г.(из тех кто дожили) выглядят лучше чем 95% остальных ) На соцгороде есь улочка с 3 этажными хрущами и монолитными свечками 90-х напротив. Так вот, в 90-х мне кажется жители хрущиков смотрели на новострой с завистью, а теперь наоборот - многие в хрущиках сделали новые винтажные периметры для балконов, проагрейдили окна, а вот монолит полинял, заколхозился, оброс клаптиковыми утеплениями.
В Киеве самый мрак по старой массовой застройке был в середине 90-х - теплоизоляция фасадов какими-то уродскими растворами, стекление балконов какими-то случайными бревнами, (броварское застекление уже было шагом вперед).
С архитектурной точки зрения боюсь еще ничего не кончилось, застройщиков зациклило на цифре "25", cлава богу хоть в бизнес+ классе появляется что-то интересное.
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