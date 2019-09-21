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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 45464748
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 12:31

  airmax78 написав:Почему мой дом 1951 года выглядит лучше чем 95% домов в Киеве? Грустно блд.

Потому, что они не жили при "развитом социализме" 73 года! Ментальность общества другая!
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 12:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  antey1969 написав:Им выставили счета за благоустройство здания, потому что они банально могут без особых проблем их оплатить.
Да и еще забыл добавить, у них те, кто не мог уплатить переехали в социальное жилье, остались собственники, которые платежеспособные. Там тоже есть бедные, но если они не имеют возможность содержать свою собственность, то просто ее теряют. Мы тоже придем к такому формату, но пАпиЗже. Когда человек не имеет возможности содержать автомобиль, то он пересаживается на общественный транспорт.
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 14:44

  airmax78 написав:Почему мой дом 1951 года выглядит лучше чем 95% домов в Киеве? Грустно блд.


В Киеве тоже дома 1951г.(из тех кто дожили) выглядят лучше чем 95% остальных ) На соцгороде есь улочка с 3 этажными хрущами и монолитными свечками 90-х напротив. Так вот, в 90-х мне кажется жители хрущиков смотрели на новострой с завистью, а теперь наоборот - многие в хрущиках сделали новые винтажные периметры для балконов, проагрейдили окна, а вот монолит полинял, заколхозился, оброс клаптиковыми утеплениями.
В Киеве самый мрак по старой массовой застройке был в середине 90-х - теплоизоляция фасадов какими-то уродскими растворами, стекление балконов какими-то случайными бревнами, (броварское застекление уже было шагом вперед).
С архитектурной точки зрения боюсь еще ничего не кончилось, застройщиков зациклило на цифре "25", cлава богу хоть в бизнес+ классе появляется что-то интересное.
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 17:05

  airmax78 написав:
  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:Это не совсем правда. В центре от 11куе за метр. На окраине - от 6 куе, да. На окраине здесь грустновато. Не капец-капец, как у нас, но тоже такое.. Тетрис в Вене смотрелся бы органично и стоил бы от 10куе за метр по самым скромным подсчетам.


А сколько стоит ориентировочно арендуемая квартира (ветеринара) и какова ее площадь и год постройки ?

Тысяч 500 с оформлением. Год постройки 1951, но дом реконструирован в начале 2000х и о том что он построен в 1951 я узнал из базы данных - ни снаружи ни изнутри дома об этом не скажешь. Площадь квартиры 76 кв. м Планировка - была бы +/- норм, если бы не одна кривая комната с острым углом градусов 70, в который как раз становится кровать. Это капец, конечно. Кровать в остром угле. И дверные проемы 190 см - это вообще боль.
P.S. Кстати, а почему не скажешь - именно потому что тут никто балконы не колхозит. В итоге в 00х всем поменяли облицовку балконов на более современную, поменяли все окна в доме, утеплили, поштукатурили, покрасили, внутри сделали ремонт, заменили лифт и стало збс. А, еще во дворе выкопали подземный паркинг. Офигеть, конечно.
PPS У всех одинаковые двери и даже дверные ручки... Я такого даже у себя на этаже в Киеве не смог добиться (хотя там всего 4 квартиры и 2 из них делали ремонт одновременно со мной).

Ви неначе перший раз за кордон виїхали.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 17:19

  Frant написав:
  airmax78 написав:
  vladimir07 написав:
А сколько стоит ориентировочно арендуемая квартира (ветеринара) и какова ее площадь и год постройки ?

Тысяч 500 с оформлением. Год постройки 1951, но дом реконструирован в начале 2000х и о том что он построен в 1951 я узнал из базы данных - ни снаружи ни изнутри дома об этом не скажешь. Площадь квартиры 76 кв. м Планировка - была бы +/- норм, если бы не одна кривая комната с острым углом градусов 70, в который как раз становится кровать. Это капец, конечно. Кровать в остром угле. И дверные проемы 190 см - это вообще боль.
P.S. Кстати, а почему не скажешь - именно потому что тут никто балконы не колхозит. В итоге в 00х всем поменяли облицовку балконов на более современную, поменяли все окна в доме, утеплили, поштукатурили, покрасили, внутри сделали ремонт, заменили лифт и стало збс. А, еще во дворе выкопали подземный паркинг. Офигеть, конечно.
PPS У всех одинаковые двери и даже дверные ручки... Я такого даже у себя на этаже в Киеве не смог добиться (хотя там всего 4 квартиры и 2 из них делали ремонт одновременно со мной).

Ви неначе перший раз за кордон виїхали.

Я вперше постійно живу за кордоном, а не туристом приїхав.
airmax78
 
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