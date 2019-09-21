Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antey1969 написав:Им выставили счета за благоустройство здания, потому что они банально могут без особых проблем их оплатить.
Да и еще забыл добавить, у них те, кто не мог уплатить переехали в социальное жилье, остались собственники, которые платежеспособные. Там тоже есть бедные, но если они не имеют возможность содержать свою собственность, то просто ее теряют. Мы тоже придем к такому формату, но пАпиЗже. Когда человек не имеет возможности содержать автомобиль, то он пересаживается на общественный транспорт.
airmax78 написав:Почему мой дом 1951 года выглядит лучше чем 95% домов в Киеве? Грустно блд.
В Киеве тоже дома 1951г.(из тех кто дожили) выглядят лучше чем 95% остальных ) На соцгороде есь улочка с 3 этажными хрущами и монолитными свечками 90-х напротив. Так вот, в 90-х мне кажется жители хрущиков смотрели на новострой с завистью, а теперь наоборот - многие в хрущиках сделали новые винтажные периметры для балконов, проагрейдили окна, а вот монолит полинял, заколхозился, оброс клаптиковыми утеплениями. В Киеве самый мрак по старой массовой застройке был в середине 90-х - теплоизоляция фасадов какими-то уродскими растворами, стекление балконов какими-то случайными бревнами, (броварское застекление уже было шагом вперед). С архитектурной точки зрения боюсь еще ничего не кончилось, застройщиков зациклило на цифре "25", cлава богу хоть в бизнес+ классе появляется что-то интересное.
airmax78 написав:Это не совсем правда. В центре от 11куе за метр. На окраине - от 6 куе, да. На окраине здесь грустновато. Не капец-капец, как у нас, но тоже такое.. Тетрис в Вене смотрелся бы органично и стоил бы от 10куе за метр по самым скромным подсчетам.
А сколько стоит ориентировочно арендуемая квартира (ветеринара) и какова ее площадь и год постройки ?
Тысяч 500 с оформлением. Год постройки 1951, но дом реконструирован в начале 2000х и о том что он построен в 1951 я узнал из базы данных - ни снаружи ни изнутри дома об этом не скажешь. Площадь квартиры 76 кв. м Планировка - была бы +/- норм, если бы не одна кривая комната с острым углом градусов 70, в который как раз становится кровать. Это капец, конечно. Кровать в остром угле. И дверные проемы 190 см - это вообще боль. P.S. Кстати, а почему не скажешь - именно потому что тут никто балконы не колхозит. В итоге в 00х всем поменяли облицовку балконов на более современную, поменяли все окна в доме, утеплили, поштукатурили, покрасили, внутри сделали ремонт, заменили лифт и стало збс. А, еще во дворе выкопали подземный паркинг. Офигеть, конечно. PPS У всех одинаковые двери и даже дверные ручки... Я такого даже у себя на этаже в Киеве не смог добиться (хотя там всего 4 квартиры и 2 из них делали ремонт одновременно со мной).
vladimir07 написав: А сколько стоит ориентировочно арендуемая квартира (ветеринара) и какова ее площадь и год постройки ?
Тысяч 500 с оформлением. Год постройки 1951, но дом реконструирован в начале 2000х и о том что он построен в 1951 я узнал из базы данных - ни снаружи ни изнутри дома об этом не скажешь. Площадь квартиры 76 кв. м Планировка - была бы +/- норм, если бы не одна кривая комната с острым углом градусов 70, в который как раз становится кровать. Это капец, конечно. Кровать в остром угле. И дверные проемы 190 см - это вообще боль. P.S. Кстати, а почему не скажешь - именно потому что тут никто балконы не колхозит. В итоге в 00х всем поменяли облицовку балконов на более современную, поменяли все окна в доме, утеплили, поштукатурили, покрасили, внутри сделали ремонт, заменили лифт и стало збс. А, еще во дворе выкопали подземный паркинг. Офигеть, конечно. PPS У всех одинаковые двери и даже дверные ручки... Я такого даже у себя на этаже в Киеве не смог добиться (хотя там всего 4 квартиры и 2 из них делали ремонт одновременно со мной).
Ви неначе перший раз за кордон виїхали.
Я вперше постійно живу за кордоном, а не туристом приїхав.
за опосередкованими даними мобільних операторів: 🔵Kyivstar: станом на середину серпня за кордоном лишалося 2,5 млн абонентів оператора 🔴Vodafone: на кінець липня за кордоном перебували 1,76 млн
📉Крім того, оператори втратили частину клієнтів (дані на кінець ІІ кварталу): Kyivstar – 1,1 млн, Vodafone – 2,3 млн. Втім, тут складно виокремити, яка частина поїхала за кордон і вже перейшла на місцевого оператора, а яка просто змінила оператора чи втрачена через окупацію теориторій.
Щодо внутрішньої міграції: 20% абонентів Kyivstar (близько 5 млн) переїхали з міст до сіл своєї області🏡, і ще десь 16% поїхали до західних областей🛤️.https://t.me/yzheleznyak/2540
тут нет данных лайфселл реальные цифры могут быть ещё больше
"Потерянные абоненты" могут быть жителями оккупированных территорий.
Перемещение внутри области абсолютно логично, из сел 5 млн работали в городах, С войной работы стало меньше, поэтому они вернулись обратно в село.
По западной Украине больше вопросов чем ответов Абонентская база Киевстар 26 млн Водафон 19,8 млн в сумме 46 млн (включая бизнес абонентов)
16% от 46 млн это 7,36 млн внутренних мигрантов, как по мне многовато и неправдоподобно.