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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 вер, 2022 08:19
antey1969 написав: rjkz написав:airmax78
, культурный шок?
Переосмысление ценностей идет просто нонстоп
Да какое переосмысление ценностей? Я за все это ж рвал в Киеве годами, пытаясь вбить в голову соседям. Просто приятно что тут это само собой разумеется.
PS Кстати в последнем доме с "ценностями" у людей все уже было очень и очень неплохо.
Не идеально, но на пути.
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Додано: Вів 27 вер, 2022 08:33
airmax78 написав: antey1969 написав: rjkz написав:airmax78
, культурный шок?
Переосмысление ценностей идет просто нонстоп
Да какое переосмысление ценностей? Я за все это ж рвал в Киеве годами, пытаясь вбить в голову соседям. Просто приятно что тут это само собой разумеется.
PS Кстати в последнем доме с "ценностями" у людей все уже было очень и очень неплохо.
Не идеально, но на пути.
Разве в твоем доме не собралась как говорит Франт "укрбидлоєліта"? Я представляю местный контингент...
ПС кстати Вашего заграничного полка прибыло, подробности потом.
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Додано: Вів 27 вер, 2022 08:54
beee написав:
..
новому нужно время. в действующих эпицентрах народу много.
..
"Много" - это сферический конь в вакууме. Я говорил на днях с начальником направления, говорит, сократили примерно половину штата (это заметно), несмотря на некоторое оживление в августе, обратно нанимать не спешат из-за "неопределенностей".
Выручка в гривнах по отделу меньше довоенной на двузначный процент, при том что большинство товаров подорожали в 1,5-2 раза.
"Много" лучше считать в попугаях
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Додано: Вів 27 вер, 2022 09:25
airmax78 написав: antey1969 написав: rjkz написав:airmax78
, культурный шок?
Переосмысление ценностей идет просто нонстоп
Да какое переосмысление ценностей? Я за все это ж рвал в Киеве годами, пытаясь вбить в голову соседям. Просто приятно что тут это само собой разумеется.
PS Кстати в последнем доме с "ценностями" у людей все уже было очень и очень неплохо.
Не идеально, но на пути.
В "последнем доме с ценностями" квартиры продаются(с ремонтом) вообще или только хотелки хозяев видно?
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Додано: Вів 27 вер, 2022 10:15
airmax78 написав: antey1969 написав: rjkz написав:airmax78
, культурный шок?
Переосмысление ценностей идет просто нонстоп
Да какое переосмысление ценностей? Я за все это ж рвал в Киеве годами, пытаясь вбить в голову соседям. Просто приятно что тут это само собой разумеется.
PS Кстати в последнем доме с "ценностями" у людей все уже было очень и очень неплохо.
Не идеально, но на пути.
Если переосмысления нет, значит Вы еще не готовы жить в европейском обществе.
Здесь на плинтуса скрытого монтажа смотрят как на извращения богатенького Буратино, которому некуда девать деньги.
Скорее здесь в почете успехи в совместных хобби, в клубах по интересам и т. д.
Как показатель, что вы приняты местным обществом, будут приглашения на вечерние посиделки, на пикники и т. д.
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antey1969
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Додано: Вів 27 вер, 2022 11:17
antey1969 написав:
..
Как показатель, что вы приняты местным обществом, будут приглашения на вечерние посиделки, на пикники и т. д.
правильно молвите, но этого не будет. Если детям повезет, то их будут звать, но лет через 10 и не всех. Внукам уже проще.
Знакомый с США, с Мишей Малышевым (Цитадель) работает, поселился в каком-то блатном коттеджном городке, никто познакомиться не пришел, что вообще-то там нонсенс.
"Чужакам здесь не место"
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