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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 47484950
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 12:51

  fox767676 написав:..
Кровавые погромы всем этим мишам малышевым(не знаю кто это, но думаю догадываюсь правильно) должны быть, а не гольф в нато...

эк вы загнули :) Малышев гражданин США и постоянно проживает там лет 30, ветеран высокочастотного трейдинга, мой знакомый бывший украинец. Точно такое же отношение к китайцам, индусам, арабам, корейцам, японцам и т.д., не англосаксам. По поводу европейцев не уверен.
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 13:03

sequence

IMHO, если зайдет слишком далеко, то бить будут даже не по паспорту
fox767676
 
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