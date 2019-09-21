|
|
|
Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 вер, 2022 12:51
fox767676 написав:
..
Кровавые погромы всем этим мишам малышевым(не знаю кто это, но думаю догадываюсь правильно) должны быть, а не гольф в нато...
эк вы загнули
Малышев гражданин США и постоянно проживает там лет 30, ветеран высокочастотного трейдинга, мой знакомый бывший украинец. Точно такое же отношение к китайцам, индусам, арабам, корейцам, японцам и т.д., не англосаксам. По поводу европейцев не уверен.
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 6960
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 2082 раз.
- Подякували: 1859 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 27 вер, 2022 13:03
sequence
IMHO, если зайдет слишком далеко, то бить будут даже не по паспорту
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 421
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 209 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|128
|14128
|
Нед 05 гру, 2021 23:13
UA
|
|79
|21785
|
|
|212
|43973
|
Суб 12 чер, 2021 18:47
Hotab
|