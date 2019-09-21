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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 47484950
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 12:51

  fox767676 написав:..
Кровавые погромы всем этим мишам малышевым(не знаю кто это, но думаю догадываюсь правильно) должны быть, а не гольф в нато...

эк вы загнули :) Малышев гражданин США и постоянно проживает там лет 30, ветеран высокочастотного трейдинга, мой знакомый бывший украинец. Точно такое же отношение к китайцам, индусам, арабам, корейцам, японцам и т.д., не англосаксам. По поводу европейцев не уверен.
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 13:03

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IMHO, если зайдет слишком далеко, то бить будут даже не по паспорту

Если Запад таки решит вписаться за нас по полной, со всеми издержками для него, то ухудшится отношение к любым беженцам. Если же "дадут заднюю", то из Украины хлынет новая, менее благодушная волна беженцев, будут погромы русского имущества, не только высшего, но и среднего класса. Cправки "хорошего русского" не помогут - пусть докажут что вся их предыдущая деятельность не прикрытие агентурной работы и кремлевской экспансии. Граждане страны, под нажимом отдавшей 3ядерный арсенал, и сделавшей 3 евродемократические революции,и в целом худобедно, но отразившие агрессию, крайними быть не захотят, и наблюдать за натовской недвижимостью русских разной степени хорошести из приспособленных помещений долго не будут
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 15:09

  fox767676 написав:..наблюдать за натовской недвижимостью русских разной степени хорошести из приспособленных помещений долго не будут

да на западе еще в марте месяце арестовали всю недвигу русни, вы о чем? А те, кто получил местное гражданство, находятся под защитой местного закона, да и кто будет устраивать погромы? Бабы с детьми и пенсионеры?
Тем более в США. Много у вас знакомых беженцев перебрались в США? Офф. статистика рисует, по памяти, несколько тысяч. Женщин и детей
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 15:38

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Я бы конечной целью ставил именно США. Даже добивался бы этого из ЕС. Из-за их "чикенспичевского" курса 90х мы сейчас беззащитны перед ядерным шантажом русских шизофреников. Северные потоки немцев то ерунда по сравнению с американской украинофобией тез лет. Что там сейчас арестовали я не знаю, куча недвижимости жилой и коммеческой в Европе под русскими. Может арендная денюжка какому-нибудь газпромовцу\крымнашисту\отставному вагнеровцу капает.
Мы точно не должны быть крайними в этой истории, если надо будет выкинуть русских на мороз из уютных евроатлантических гнёздышек чтобы поселить украинцев - придется так делать
fox767676
 
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