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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 вер, 2022 12:51
fox767676 написав:
..
Кровавые погромы всем этим мишам малышевым(не знаю кто это, но думаю догадываюсь правильно) должны быть, а не гольф в нато...
эк вы загнули
Малышев гражданин США и постоянно проживает там лет 30, ветеран высокочастотного трейдинга, мой знакомый бывший украинец. Точно такое же отношение к китайцам, индусам, арабам, корейцам, японцам и т.д., не англосаксам. По поводу европейцев не уверен.
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Додано: Вів 27 вер, 2022 13:03
sequence
IMHO, если зайдет слишком далеко, то бить будут даже не по паспорту
Если Запад таки решит вписаться за нас по полной, со всеми издержками для него, то ухудшится отношение к любым беженцам. Если же "дадут заднюю", то из Украины хлынет новая, менее благодушная волна беженцев, будут погромы русского имущества, не только высшего, но и среднего класса. Cправки "хорошего русского" не помогут - пусть докажут что вся их предыдущая деятельность не прикрытие агентурной работы и кремлевской экспансии. Граждане страны, под нажимом отдавшей 3ядерный арсенал, и сделавшей 3 евродемократические революции,и в целом худобедно, но отразившие агрессию, крайними быть не захотят, и наблюдать за натовской недвижимостью русских разной степени хорошести из приспособленных помещений долго не будут
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Додано: Вів 27 вер, 2022 15:09
fox767676 написав:
..наблюдать за натовской недвижимостью русских разной степени хорошести из приспособленных помещений долго не будут
да на западе еще в марте месяце арестовали всю недвигу русни, вы о чем? А те, кто получил местное гражданство, находятся под защитой местного закона, да и кто будет устраивать погромы? Бабы с детьми и пенсионеры?
Тем более в США. Много у вас знакомых беженцев перебрались в США? Офф. статистика рисует, по памяти, несколько тысяч. Женщин и детей
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Додано: Вів 27 вер, 2022 15:38
sequence
Я бы конечной целью ставил именно США. Даже добивался бы этого из ЕС. Из-за их "чикенспичевского" курса 90х мы сейчас беззащитны перед ядерным шантажом русских шизофреников. Северные потоки немцев то ерунда по сравнению с американской украинофобией тез лет. Что там сейчас арестовали я не знаю, куча недвижимости жилой и коммеческой в Европе под русскими. Может арендная денюжка какому-нибудь газпромовцу\крымнашисту\отставному вагнеровцу капает.
Мы точно не должны быть крайними в этой истории, если надо будет выкинуть русских на мороз из уютных евроатлантических гнёздышек чтобы поселить украинцев - придется так делать
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Додано: Вів 27 вер, 2022 18:16
sequence написав: fox767676 написав:
..наблюдать за натовской недвижимостью русских разной степени хорошести из приспособленных помещений долго не будут
да на западе еще в марте месяце арестовали всю недвигу русни, вы о чем? А те, кто получил местное гражданство, находятся под защитой местного закона, да и кто будет устраивать погромы? Бабы с детьми и пенсионеры?
Тем более в США. Много у вас знакомых беженцев перебрались в США? Офф. статистика рисует, по памяти, несколько тысяч. Женщин и детей
Писали, що квота в сто тисяч близька до вичерпання. У мене багато, причому цілі сім"ї з чоловіками. Та чого там, у самого дія пароля закінчується в двадцятих числах жовтня. Не хочу туди, але можливо так поїду пересидіти зиму.
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Додано: Вів 27 вер, 2022 20:31
sequence написав: antey1969 написав:
..
Как показатель, что вы приняты местным обществом, будут приглашения на вечерние посиделки, на пикники и т. д.
правильно молвите, но этого не будет. Если детям повезет, то их будут звать, но лет через 10 и не всех. Внукам уже проще.
Знакомый с США, с Мишей Малышевым (Цитадель) работает, поселился в каком-то блатном коттеджном городке, никто познакомиться не пришел, что вообще-то там нонсенс.
"Чужакам здесь не место"
Все будет.
Просто во-первых не сразу, а во-вторых - сам не пробовал инициировать знакомство?
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Додано: Вів 27 вер, 2022 20:42
antey1969 написав: sequence написав: antey1969 написав:
..
Как показатель, что вы приняты местным обществом, будут приглашения на вечерние посиделки, на пикники и т. д.
правильно молвите, но этого не будет. Если детям повезет, то их будут звать, но лет через 10 и не всех. Внукам уже проще.
Знакомый с США, с Мишей Малышевым (Цитадель) работает, поселился в каком-то блатном коттеджном городке, никто познакомиться не пришел, что вообще-то там нонсенс.
"Чужакам здесь не место"
Хз, я уже и за местный ветеранский спортклуб играю (послеигровые посиделки с пивом и наливками прилагаются), и гриль совместный трескаю, и даже в совместный поход за грибами собираюсь.
Все зависит от круга общения и "правильности" поведения.
В блатных коттеджах, конечно с этим не так просто.
Мы не покупали машину, хотя за мной закреплен паркинг. Просто не надо.
Но соседи постоянно приглащают то на фермы, то брали жену с детьми в другой штат, где у них в лесу (тоже их, огромный кусок леса на их участке)большой дом.
У нас в доме большая Community room, в которой и дети играются и взрослые посиделки устраивают. Пикники на пляже.
Ну и таких как мы много. Общие проблемы сближают. Помогаем друг другу, обмениваемся опытом и информацией, ходим в гости, гуляем.
Если ты сам без задней мысли предлагаешь помошь, то и тебе готовы будут помочь.
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Додано: Вів 27 вер, 2022 20:54
fox767676 написав:sequence
Я бы конечной целью ставил именно США. Даже добивался бы этого из ЕС. Из-за их "чикенспичевского" курса 90х мы сейчас беззащитны перед ядерным шантажом русских шизофреников. Северные потоки немцев то ерунда по сравнению с американской украинофобией тез лет. Что там сейчас арестовали я не знаю, куча недвижимости жилой и коммеческой в Европе под русскими. Может арендная денюжка какому-нибудь газпромовцу\крымнашисту\отставному вагнеровцу капает.
Мы точно не должны быть крайними в этой истории, если надо будет выкинуть русских на мороз из уютных евроатлантических гнёздышек чтобы поселить украинцев - придется так делать
В США сейчас идет мощнейшее расследование и поиск активов кремлевских и росийских чинуш и "бизнесменов".
Но просто чморить людей за национальность или происхождение тут не принято.
Не все "русские" - это россияне и не все они поддерживают политику кремля.
Некоторые из бывших россиян потому в США и оказались, что были против кремлевского режима. Политубежище - очень частое явление среди бывших россиян.
Человек невиновен, если не ДОКАЗАНО обратное. (Презумпция невиновности).
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