Додано: Вів 27 вер, 2022 13:03

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IMHO, если зайдет слишком далеко, то бить будут даже не по паспорту



Если Запад таки решит вписаться за нас по полной, со всеми издержками для него, то ухудшится отношение к любым беженцам. Если же "дадут заднюю", то из Украины хлынет новая, менее благодушная волна беженцев, будут погромы русского имущества, не только высшего, но и среднего класса. Cправки "хорошего русского" не помогут - пусть докажут что вся их предыдущая деятельность не прикрытие агентурной работы и кремлевской экспансии. Граждане страны, под нажимом отдавшей 3ядерный арсенал, и сделавшей 3 евродемократические революции,и в целом худобедно, но отразившие агрессию, крайними быть не захотят, и наблюдать за натовской недвижимостью русских разной степени хорошести из приспособленных помещений долго не будут