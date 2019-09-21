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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 48495051
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 00:10

  fox767676 написав:rjkz

Да, вот сейчас рассматривают возможность давать политубежище русским уклонистам.
Офигеть рыцари совести. А в 90-х кто-то в США доказывал меньший уровень ответственности украинцев по сравнению с русскими, когда давили с целью разоружения? Когда коснется лично американцев, они зачморят всех кого им надо, примут законы про "капли крови", создадут лагеря как в ВМВ.


Не стану оспаривать Вашу точку зрения по всему остальному, но что касается ЯО, Вы не допускаете мысли что при дваждынесудимом, они-бы и так достались конченному карлику?
rjkz
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