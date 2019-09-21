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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 48495051
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 00:10

  fox767676 написав:rjkz

Да, вот сейчас рассматривают возможность давать политубежище русским уклонистам.
Офигеть рыцари совести. А в 90-х кто-то в США доказывал меньший уровень ответственности украинцев по сравнению с русскими, когда давили с целью разоружения? Когда коснется лично американцев, они зачморят всех кого им надо, примут законы про "капли крови", создадут лагеря как в ВМВ.


Не стану оспаривать Вашу точку зрения по всему остальному, но что касается ЯО, Вы не допускаете мысли что при дваждынесудимом, они-бы и так достались конченному карлику?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 04:26

  rjkz написав:
  fox767676 написав:rjkz

Да, вот сейчас рассматривают возможность давать политубежище русским уклонистам.
Офигеть рыцари совести. А в 90-х кто-то в США доказывал меньший уровень ответственности украинцев по сравнению с русскими, когда давили с целью разоружения? Когда коснется лично американцев, они зачморят всех кого им надо, примут законы про "капли крови", создадут лагеря как в ВМВ.


Не стану оспаривать Вашу точку зрения по всему остальному, но что касается ЯО, Вы не допускаете мысли что при дваждынесудимом, они-бы и так достались конченному карлику?


Только что посмотрел новости, США и НЙ в частности будут принимать россиян, которые уклоняются от мобилизации.
Как к этому относиться?
Да, я за то, чтобы они вместо того, чтобы драпать, устроили Майдан на Чорно-Червоній площі.
Если не эта опция, то что лучше - чтобы они убивали граждан Украины на войне или чтобы они осели в США?
Скажу честно - я не хотел-бы их видеть в США. Но и чтобы они убивали кого-бы то ни было я не хочу еще больше.
С одной стороны обидно, что программы для граждан Украины стартовали со скрипом спустя несколько месяцев после начала войны, а этих спустя неделю готовы принимать. Программы нет, они по стандартной процедуре получения ПУ. Но основания у них беспроигрышные.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 05:58

  rjkz написав:
  rjkz написав:
  fox767676 написав:rjkz

Да, вот сейчас рассматривают возможность давать политубежище русским уклонистам.
Офигеть рыцари совести. А в 90-х кто-то в США доказывал меньший уровень ответственности украинцев по сравнению с русскими, когда давили с целью разоружения? Когда коснется лично американцев, они зачморят всех кого им надо, примут законы про "капли крови", создадут лагеря как в ВМВ.


Не стану оспаривать Вашу точку зрения по всему остальному, но что касается ЯО, Вы не допускаете мысли что при дваждынесудимом, они-бы и так достались конченному карлику?


Только что посмотрел новости, США и НЙ в частности будут принимать россиян, которые уклоняются от мобилизации.
Как к этому относиться?
Да, я за то, чтобы они вместо того, чтобы драпать, устроили Майдан на Чорно-Червоній площі.
Если не эта опция, то что лучше - чтобы они убивали граждан Украины на войне или чтобы они осели в США?
Скажу честно - я не хотел-бы их видеть в США. Но и чтобы они убивали кого-бы то ни было я не хочу еще больше.
С одной стороны обидно, что программы для граждан Украины стартовали со скрипом спустя несколько месяцев после начала войны, а этих спустя неделю готовы принимать. Программы нет, они по стандартной процедуре получения ПУ. Но основания у них беспроигрышные.

З Росії до Америки не так просто зараз доїхати військовозобов'язаним.
Російськомовних ватніків в Америці стане ще більше.
До речі, феномен ватнічества чітко прив'язаний до російської мови.
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