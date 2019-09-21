Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Да, вот сейчас рассматривают возможность давать политубежище русским уклонистам. Офигеть рыцари совести. А в 90-х кто-то в США доказывал меньший уровень ответственности украинцев по сравнению с русскими, когда давили с целью разоружения? Когда коснется лично американцев, они зачморят всех кого им надо, примут законы про "капли крови", создадут лагеря как в ВМВ.
Не стану оспаривать Вашу точку зрения по всему остальному, но что касается ЯО, Вы не допускаете мысли что при дваждынесудимом, они-бы и так достались конченному карлику?
Да, вот сейчас рассматривают возможность давать политубежище русским уклонистам. Офигеть рыцари совести. А в 90-х кто-то в США доказывал меньший уровень ответственности украинцев по сравнению с русскими, когда давили с целью разоружения? Когда коснется лично американцев, они зачморят всех кого им надо, примут законы про "капли крови", создадут лагеря как в ВМВ.
Не стану оспаривать Вашу точку зрения по всему остальному, но что касается ЯО, Вы не допускаете мысли что при дваждынесудимом, они-бы и так достались конченному карлику?
Только что посмотрел новости, США и НЙ в частности будут принимать россиян, которые уклоняются от мобилизации. Как к этому относиться? Да, я за то, чтобы они вместо того, чтобы драпать, устроили Майдан на Чорно-Червоній площі. Если не эта опция, то что лучше - чтобы они убивали граждан Украины на войне или чтобы они осели в США? Скажу честно - я не хотел-бы их видеть в США. Но и чтобы они убивали кого-бы то ни было я не хочу еще больше. С одной стороны обидно, что программы для граждан Украины стартовали со скрипом спустя несколько месяцев после начала войны, а этих спустя неделю готовы принимать. Программы нет, они по стандартной процедуре получения ПУ. Но основания у них беспроигрышные.
Да, вот сейчас рассматривают возможность давать политубежище русским уклонистам. Офигеть рыцари совести. А в 90-х кто-то в США доказывал меньший уровень ответственности украинцев по сравнению с русскими, когда давили с целью разоружения? Когда коснется лично американцев, они зачморят всех кого им надо, примут законы про "капли крови", создадут лагеря как в ВМВ.
Не стану оспаривать Вашу точку зрения по всему остальному, но что касается ЯО, Вы не допускаете мысли что при дваждынесудимом, они-бы и так достались конченному карлику?
Только что посмотрел новости, США и НЙ в частности будут принимать россиян, которые уклоняются от мобилизации. Как к этому относиться? Да, я за то, чтобы они вместо того, чтобы драпать, устроили Майдан на Чорно-Червоній площі. Если не эта опция, то что лучше - чтобы они убивали граждан Украины на войне или чтобы они осели в США? Скажу честно - я не хотел-бы их видеть в США. Но и чтобы они убивали кого-бы то ни было я не хочу еще больше. С одной стороны обидно, что программы для граждан Украины стартовали со скрипом спустя несколько месяцев после начала войны, а этих спустя неделю готовы принимать. Программы нет, они по стандартной процедуре получения ПУ. Но основания у них беспроигрышные.
З Росії до Америки не так просто зараз доїхати військовозобов'язаним. Російськомовних ватніків в Америці стане ще більше. До речі, феномен ватнічества чітко прив'язаний до російської мови.
Frant К алкоголизму и дебилизму макак населяющих территорию он привязан Ёбнул чекан или торпеду мицного пивка под щи после трудовых подвигов, включил тарелку или или просто телек - и пошёл смыв бачка А потом типичное поведение героя-десантника в первом "Бумере"
Да, вот сейчас рассматривают возможность давать политубежище русским уклонистам. Офигеть рыцари совести. А в 90-х кто-то в США доказывал меньший уровень ответственности украинцев по сравнению с русскими, когда давили с целью разоружения? Когда коснется лично американцев, они зачморят всех кого им надо, примут законы про "капли крови", создадут лагеря как в ВМВ.
Не стану оспаривать Вашу точку зрения по всему остальному, но что касается ЯО, Вы не допускаете мысли что при дваждынесудимом, они-бы и так достались конченному карлику?
Не было бы дваждынесудимого, отношение к украинской государственности было бы более трепетное