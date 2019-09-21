Додано: Чет 29 вер, 2022 04:26

rjkz написав: fox767676 написав: rjkz



Да, вот сейчас рассматривают возможность давать политубежище русским уклонистам.

Офигеть рыцари совести. А в 90-х кто-то в США доказывал меньший уровень ответственности украинцев по сравнению с русскими, когда давили с целью разоружения? Когда коснется лично американцев, они зачморят всех кого им надо, примут законы про "капли крови", создадут лагеря как в ВМВ. Да, вот сейчас рассматривают возможность давать политубежище русским уклонистам.Офигеть рыцари совести. А в 90-х кто-то в США доказывал меньший уровень ответственности украинцев по сравнению с русскими, когда давили с целью разоружения? Когда коснется лично американцев, они зачморят всех кого им надо, примут законы про "капли крови", создадут лагеря как в ВМВ.



Не стану оспаривать Вашу точку зрения по всему остальному, но что касается ЯО, Вы не допускаете мысли что при дваждынесудимом, они-бы и так достались конченному карлику? Не стану оспаривать Вашу точку зрения по всему остальному, но что касается ЯО, Вы не допускаете мысли что при дваждынесудимом, они-бы и так достались конченному карлику?

Только что посмотрел новости, США и НЙ в частности будут принимать россиян, которые уклоняются от мобилизации.Как к этому относиться?Да, я за то, чтобы они вместо того, чтобы драпать, устроили Майдан на Чорно-Червоній площі.Если не эта опция, то что лучше - чтобы они убивали граждан Украины на войне или чтобы они осели в США?Скажу честно - я не хотел-бы их видеть в США. Но и чтобы они убивали кого-бы то ни было я не хочу еще больше.С одной стороны обидно, что программы для граждан Украины стартовали со скрипом спустя несколько месяцев после начала войны, а этих спустя неделю готовы принимать. Программы нет, они по стандартной процедуре получения ПУ. Но основания у них беспроигрышные.